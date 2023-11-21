〈紐約匯市〉美元指數探逾兩個月低點 日元兌美元續彈

美元指數周一 (20 日) 貶至兩個多月低位，延續上周跌勢。投資人普遍認為聯準會 (Fed) 已完成升息周期，並對何時開始降息感到期待。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.45%，至 103.45，是 9 月 1 日以來最低水平。

美國經濟評議會周一公布 10 月領先經濟指標下滑 0.8%，為連續第 19 個月下滑，且降幅高於市場預期的 0.7%。隨著近期數據顯示經濟和通膨壓力趨緩，市場已排除 Fed 進一步升息的可能性。

根據芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具，市場 Fed 正在關注何時開始降息，目前預期 5 月降息至少 1 碼的機率超過 50%。

FXStreet.com 資深分析師 Joseph Trevisani 表示：「無論是從信貸、股票還是外匯面向來看，市場都相信 Fed 已完成升息，但他們不願意這麼說。我們都了解這一點，過去曾經看過，也都聽聞過。」

然而，最近一些 Fed 官員的言論並未排除經濟數據發生變化下進一步升息的可能性。里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 周一表示，通膨可能依舊頑強，迫使央行必須將高利率維持在比投資人目前預期更長的一段時間。

相較於美元走勢疲軟，歐元升逾 0.2% 至 1.0939 美元，且一度觸及 8 月 15 日以來最高，因市場預期待 Fed 結束升息行動後，歐洲央行 (ECB) 將繼續維持升息周期不變。

此外，穆迪 (Moody’s) 近期意外將義大利主權信評展望自「負面」調升至「穩定」，評等為 Baa3，同時將葡萄牙債信評等調升兩個等級至 A3。

英鎊盤中觸及兩個月新高，截稿前升近 0.4% 至 1.2505 美元。日元也上周強勁走勢，升近 0.8% 至 148.43 日元兌 1 美元，處在約六周半高點。

截至台灣時間周二 (21 日) 約 6:00 價格: