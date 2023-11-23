〈紐約匯市〉美失業金降幅超預期 美元指數連兩日反彈

美國公布上周初領失業金人數降幅超出預期後，美元指數周三 (22 日) 上揚，延續前一日的走勢，自兩個半月低點反彈。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.32%，至 103.89。

美國勞工部指出，截至 11 月 18 日的一周內，初領失業金人數減少 2.4 萬，經季節性調整後為 20.9 萬人，為一個多月以來最低水平，且低於路透訪調經濟學家預期的 22.6 萬人。

另一方面，美國 10 月耐久財訂單降幅超出預期，原因是美國汽車工人工會 (UAW) 的罷工行動，導致汽車和零件訂單下滑。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「就業市場降溫的速度並未如市場或聯準會預期的那麼快。與此同時，資本支出放緩的事實，表明經濟的潛在動能已消退，這大致上仍符合軟著陸的論點，但勞動力市場的耐受程度比預期的還要更好。」

美元指數周二 (21 日) 貶至 8 月 31 日以來最低，並隨著 Fed 會議紀要的發布而回穩。Fed 指出，官員們認為通膨仍遠高於目標水平，但也表示，只有在最新數據顯示抑制物價壓力進展不足的情況下，才需要進一步升息。

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，市場幾乎排除了 Fed 在 12 月升息的可能性，並且認為 5 月降息的機率超過 50%。

密大消費者信心調查顯示，11 月美國消費者通膨預期連續第二個月上揚。

歐元延續昨日跌勢，貶 0.22% 至 1.0887 美元。歐洲央行 (ECB) 官員 Mario Centeno 預估，總體經濟狀況將使央行的升息循環在不久後出現反轉。ECB 理事會成員 Joachim Nagel 也說，歐元區利率正在接近，或已經達到當前周期的高點。

日元兌美元重貶 0.8%，至 149.59 日元兌 1 美元。

英鎊跌 0.35% 至 1.2495 美元。英國財政大臣杭特 (Jeremy Hunt) 宣布減稅，估計影響 2700 萬名勞工，同時為企業提供永久性的投資激勵措施，以提振經濟。

幣安 (Binance) 同意支付 43 億美元罰款，與美國司法部達成和解協議，且執行長趙長鵬對違反美國反洗錢法刑事指控認罪後，這起對全球最大加密貨幣交易所的調查也宣告結束。

比特幣昨日下跌後，今漲 2.23%，至 37,781 美元。幣安幣跌 2.5%，至 237.33 美元。自趙長鵬下台以來，投資人過去 24 小時已從幣安撤資約 9.56 億美元。

截至台灣時間周四 (23 日) 約 6:00 價格: