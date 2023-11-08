〈紐約匯市〉美元指數連兩日反彈 歐元、澳幣軟腳

上周創下近三個月來最大單周貶幅後，美元指數連續兩天小幅反彈。與此同時，歐元因德國經濟數據疲軟而下跌。澳洲央行升息後，澳幣不升反降，因央行暗示這可能是本輪緊縮周期的最後一次升息。

周二 (7 日) 紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.29%，至 105.52。

美元指數上周跌 1.4%，單周貶幅為 7 月中旬以來最大。Bannockburn Global 首席市場策略師 Marc Chandler 表示：「昨天和今天的美元反彈，實際上是針對上周情況的修正。」

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周三 (1 日) 結束政策會議後的態度比市場預期還要鴿派，周五 (3 日) 出爐的非農就業數據遜於預期，更加劇了美元的疲軟走勢。

交易員目前預估 Fed 進一步升息的機率微乎其微，並且認為 Fed 明年 11 月以前將降息三次，每次 1 碼。

即使本周出現反彈，美元也可能隨著經濟放緩而繼續走軟。 Chandler 預估，下周的消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據料將下滑，助長人們正在討論的不利因素，包含學貸恢復還款和利率上升對消費者的影響。

投資人本周還將關注鮑爾在內等 Fed 官員的談話，鮑爾將於周三 (8 日) 和周四 (9 日) 發表演說。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 和鮑曼 (Michelle Bowman) 周二均提到第三季美國經濟的驚人表現。明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 也認為，Fed 可能需要採取更多行動才能完成讓通膨回到 2% 麼目標。芝加哥聯準銀行總裁古爾斯比 (Austan Goolsbee) 則稱，Fed 在抑制物價壓力方面已取得重大進展。

歐元跌近 0.2% 至 1.0670 美元。稍早數據顯示德國 9 月工業生產降幅超出預期。

City Index 資深金融市場分析師 Fiona Cincotta 說：「這項數據是在德國製造業採購經理人指數 (PMI) 之後所發布的，顯示製造業仍承受壓力，拖累了德國經濟。」

澳洲央行周二如預期升息 1 碼後，澳幣不升反降，自周一觸及的三個月高點大幅回落，因央行暗示不太可能進一步收緊政策。截稿前，澳幣重貶 0.8% 至 0.6436 美元。

美元兌日元升逾 0.2% 至 150.40 日元。日元上周一度貶至 151.74，逼近去年 10 月的低點。

截至台灣時間周三 (8 日) 約 6:00 價格: