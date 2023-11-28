黑色星期五線上支出創紀錄新高 但華爾街未因此振奮

隨著「網購星期一」即將結束，今年黑色星期五的線上支出，預計達到創紀錄的水準，但分析師並未因此興奮，並預測未來一段期間消費將減少。

這是由於通膨升溫、利率提高，加大了日常生活、學生貸款等支出負擔，消費者精打細算，將消費的子彈一直留到最後才用掉。

根據 Adob​​e Analytics 數據，感恩節當天的線上支出增加了 5.5%，達到 56 億美元。 Adob​​e 表示，在智慧手錶、電視和音訊設備等電子產品的幫助下，黑色星期五的消費者支出增加了 7.5%，達到創紀錄的 98 億美元。

Adobe 預計，消費者在網購星期一的支出將達到 120 億至 124 億美元，創下歷史新高。

Salesforce 零售副總裁兼總經理 Rob Garf 認為，這是近 8 季以來，消費增長不僅僅是因為漲價，而是來自需求增加。

他表示，美國黑色星期五的線上訂單量 (衡量人們購買商品數量的指標) 年增了 6%。不過，即使是大幅折扣，讓消費看起來很划算，「但現實是，隨著通貨膨脹，消費者的支出仍然與幾年前相同或更多。」

Garf 指出，亞馬遜 (AMZN-US)Prime Day 等早期線上優惠，並未讓消費者滿意，他們更願意等待更長的時間，以獲得更好的優惠。 Salesforce 數據發現，周六和周日，服裝的線上折扣高達 38%，健康和美容產品的折扣高達 35%，刺激了買氣。

分析師和零售業高層普遍表示，必需品價格上漲，使得消費者在購買非必需品時更加挑剔。 他們表示，節日折扣很可能會推動這段時期消費者的大量購物。

萬事達卡的數據顯示，與黑色星期五期間線上銷售的成長相比，實體店的銷售成長顯得溫和。 此數據顯示，黑色星期五銷售額成長 1.1%。 追蹤零售客流量的公司 RetailNext 的數據顯示，黑色星期五美國商店客流量成長了 2.1%。

RetailNext 進階分析全球經理 Joe Shasteen 表示，「因此，這確實讓我們了解了消費者的心態，在利率上升、學生貸款償還、汽油和食品雜貨成本增加、信用卡債務增加和儲蓄率下降等壓力下，消費者對可自由支配的支出越來越謹慎。」