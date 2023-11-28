以租代購正夯！Rivian開放全美14州租賃R1T電動皮卡 避開IRA美製規定

電動卡車新創公司 Rivian (RIVN-US) 周一 (27 日) 起開放全美 14 個州的消費者租賃其全電動 R1T 皮卡的精選車型，欲藉此擴大銷量與客戶群。

Rivian 與當前金融合作夥伴大通銀行 (Chase) 銀行合作，在佛州、加州、喬治亞州等全美 14 個州展開租賃計畫，且過段時間將擴大計畫。發言人表示，根據多種因素選擇了這些州，包括客戶所在地以及租賃方式受熱愛程度等因素。

根據 Rivian 官網，租賃選項主要適用於售價超過 9 萬美元的高階車型。

租賃已成為消費者在無須長期承諾的情況下試用電動車的流行方式，且根據《通膨減少法案 (IRA)》，消費者還能因此獲得 7500 美元的聯邦稅額抵免，相較之下，若購買 Rivian 目前能申請稅額抵免的車型，僅能抵免 3750 美元。

根據 IRA 規定，車輛和電池組件須在北美製造才能享受免稅的全額，因此目前市售的大多數電動車不符合該條件，但租賃被歸類為商業業務，因此不受該規定的約束。

Rivian 強調，其租賃服務為客戶提供駕駛 Rivian 的新方式，且該租賃計畫以更大的靈活性提供擁有 Rivian 的體驗。

由於需求持續成長，Rivian 本月初上調全年產量預期 2000 輛，達到 5.4 萬輛。