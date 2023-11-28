〈富邦財經論壇〉羅瑋看好Fed停止升息帶動美股上漲 美元指數估落在98-103

2024 富邦財經趨勢論壇今 (28) 日登場，由富邦金 (2881-TW) 首席經濟學家羅瑋博士解析全球總體經濟，展望 2024 年，由於市場對美股獲利成長具有相當預期，加上 Fed 啓動降息為股市增添上漲動能，明年美股將有較佳表現機會。依過去經驗，當 Fed 停止升息後，成熟國家股市有機會出現連續 12 個月的上漲走勢，明年下半年美元指數區間估落在 98 至 103 之間。

羅瑋指出，2023 年全球金融市場出現劇烈動盪，除了市場普遍對美國經濟能否能夠成功軟著陸存疑，中國經濟復甦力道不足，也影響歐洲國家經濟表現。在市場預期 Fed 維持高利率時間延長，進而要求更高的期限溢酬下，也導致 9-10 月美國中長天期公債殖利率引領各國債券殖利率走高，而股、債市評價效應相互影響，加劇全球金融市場震盪。

不過，美國經濟受惠於實質所得自今年 2 月起連續 9 個月正成長，以及拜登推動「基礎建設法案」、「晶片法案」、「降低通膨法案」等政策利多刺激，且疫後消費動能強勁，抵銷製造業表現不佳的負面因素下，反而在市場動盪中展現韌性。

羅瑋進一步表示，雖然服務業活動維持經濟韌性，但商品終端需求復甦溫和，製造業廠商回補庫存意願謹慎，產業活動強弱也導致各國經濟成長動能分歧，尤其以出口為主要成長動能的亞洲國家，將受外部需求高低牽制成長動能，2024 年美國和中國經濟表現仍將左右全球經濟走向。

羅瑋指出，由於 Fed 可望於明年啓動降息循環，目前預估若主席鮑爾保留第 22 碼升息選項以控制通膨預期，2024 年降息空間為 3 碼；若 Fed 於今年底或 2024 年第一季持續升息 1 碼，預計明年第二季開始將有 4 碼降息空間。

至於 ECB，可望在下半年跟進 Fed 腳步降息；隨著 YCC 殖利率曲線名存實亡，市場也將開始揣測日本央行何時終結負利率政策；中國則將維持寬鬆，主要國家央行貨幣政策將呈現落差。

此外，羅瑋表示，地緣緊張氛圍預料增加能源上漲風險，影響各國通膨改善速度，而景氣情勢及貨幣政策的變化，也會同步影響市場資金偏好，導致國際資金飄移不定，目前預估明年下半年美元指數區間於 98 至 103 之間。

展望 2024 年的日本股市，羅瑋說，受惠國際資金流入且逐漸吸引散戶投入出現結構性轉變，行情可望延續。至於今年在全球股市排行表現較差的陸、港股，在低基期及中國財政與貨幣政策刺激之下，有望擺脫低迷行情。

羅瑋分析，投資人後續可留意市場三大關注焦點，一是以出口為主的中、韓、台、越等亞洲國家外貿出口表現是否改善，和中國民營龍頭企業業績，以判斷歐美終端消費需求是否恢復，進而影響全球經濟前景；二是美國勞動市場及物價走勢將帶動的 Fed 利率政策走向；最後要關注金融機構流動性及國際資金移轉是否又會增添金融市場不確定性，進而引發市場動盪。