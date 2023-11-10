富邦金前10月賺718億元、EPS 5.25元 北富銀獲利改寫同期新高

富邦金 (2881-TW) 今 (10) 日公布 10 月自結稅後純益 40.47 億元，累計前 10 月合併稅後純益 718.29 億元，年減 8%，每股稅後純益 (EPS) 為 5.25 元，其中，子公司台北富邦銀行單月、前 10 月稅後純益皆創下歷年同期新高，而富邦證券前 10 月稅後純益也創下歷年同期次高。

就子公司獲利狀況來看，富邦人壽 10 月稅後純益為 14.7 億元，累計前 10 月稅後純益為 445.96 億元，維持穩健獲利，富邦金表示，10 月主要投資收益來源為利息收入、基金配息收益及國內外股票及基金資本利得。

債市方面，富邦金指出，美國第三季 GDP 成長強勁，推升利率走高，策略上維持充足流動性部位，並於今年利率相對高位適度增加部位，匯率方面，台美利差持續擴大，加上地緣政治緊張造成資金匯出，10 月份美元兌台幣升值 0.47%，貢獻單月兌換利益。

富邦人壽個體累計前 10 月初年度保費收入達 810.48 億元，總保費收入達 2662.88 億元，預估皆排名業界第二；單 10 月初年度保費 81.79 億，較去年同期成長 3%，成長動能主要來自傳統型商品，總保費 282.34 億，年成長 3.3%，預估單 10 月初年度保費及總保費皆排名業界第二。

北富銀 10 月稅後純益 19.4 億元，累計稅後純益 221.79 億元，年增 4%，若去年獲利排除一次性轉投資廉價購買利益，累計獲利較去年同期成長約 16%。富邦金指出，今年以來存放款業務動能穩健，利差持續提升，利息淨收益年成長 8%，財富管理業務收益成長及信用卡消費金額增加，手續費淨收益年成長超過 4 成，以及金融商品操作收益較去年同期增加，帶動營收及獲利皆較去年同期雙位數成長。

此外，信用卡有效卡數及簽帳金額成長，10 月份有效卡數達 529 萬張，年增逾 6 成，單月簽帳金額首次突破 500 億元，達 508 億元，相較去年 10 月成長超過 8 成，累積簽帳金額年增 36%。截至 10 月底逾放比率為 0.12%，備抵呆帳覆蓋率為 1104%，資產品質維持穩健。

富邦產險 10 月稅後純益 1.79 億元，累計稅後淨損 22.37 億元。富邦金表示，業務篩選與風險管控，各險業務穩健發展，帶動獲利持續提升。

在業務表現方面，富邦產險 10 月整體簽單保費 53.1 億元，個人保險或企業保險皆雙位數成長，帶動公司整體保費較去年同期大幅成長 27%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，單月簽單保費大幅成長 379.4% 表現最為亮眼。累計前 10 月簽單保費收入 497.58 億元，年增 7.1%，簽單市佔率 24.3%，維持市場領先地位。

富邦證券 10 月稅後淨利 2.39 億元，累計前 10 月稅後純益 57.28 億元，年增 61%，今年以來，受惠台股行情走升，證券金融資產部位獲利較去年同期獲利顯著增加，1-10 月台股日均值 3534 億元，年成長 13%，使富邦證券經紀與財管收入均較去年同期成長。