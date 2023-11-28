OKX 正式在巴西推出虛擬資產交易所及 Web3 錢包

11 月 27 日，全球領先的 Web3 科技公司 OKX 宣佈正式在巴西上線其虛擬貨幣交易所和 Web3 錢包，以為巴西虛擬貨幣使用者提供一個安全可靠的去中心化金融（DeFi）和虛擬貨幣交易途徑。OKX 此舉意味著以巴西法定貨幣雷亞爾進行虛擬貨幣交易的功能現已可供使用者使用。

OKX 交易所為巴西使用者帶來了一個可交易多種主流虛擬貨幣的強大平臺，同時為使用者提供各種頂級的加密技術創新功能，包括質押獎勵和去中心化金融產品的整合。 OKX 平臺上還提供了自託管 Web3 錢包功能，旨在幫助使用者可透過一個人性化且安全的自託管渠道來使用並管理去中心化金融產品、交易 NFT 以及使用 dApp 等。這是第一個同時具備 MPC 技術和賬戶抽象（AA）功能的錢包，能夠讓並無較多加密認知的使用者更便捷地進入 Web3 世界。

OKX 總裁 Hong 表示：「巴西是拉丁美洲最大的虛擬貨幣市場，我們很高興在此正式推出我們的本地化平臺和服務。我們的交易所提供巴西交易者最關注的以巴西法定貨幣進行交易的功能，同時我們具有深度流動性，是非常安全和透明度的平臺與工具。我們的 OKX 錢包則提供了對去中心化金融、NFT、dApp 等的最便捷入口。隨著巴西市場越趨於成熟，我們希望未來能與數百萬名使用者共同推動 Web3 創新與數字資產經濟的增長。」

最近，OKX 巴西辦公室針對釋出的一項使用者調研報告發現，安全性是目前巴西市場的加密使用者最關心的問題。92% 的受訪者表示需要交易平臺提供更透明的使用者資產流向等資訊，85% 的受訪者則認為儲備證明金報告（Proof-of-Reserves，簡稱 PoR）有助增加虛擬貨幣市場的合法性和成熟度。

而 OKX 每月釋出 zk-STARK 加密技術驗證的鏈上儲備金證明報告，正引領著行業安全標準。最新報告更顯示 OKX 持有價值 125 億美元的主流資產， 使用者資金受到多於一比一（103%）的保障。

OKX 巴西辦公室總經理 Guilherme Sacamone 表示：「巴西擁有巨大潛力成為全球去中心化金融，虛擬貨幣乃至全球 Web3 行業的領導者。OKX 致力幫助巴西發揮其潛力，我們將為使用者打造全球領先的虛擬貨幣服務與最適合本地使用者的產品體驗。從我們最近的調查結果看到，安全性和透明度是巴西虛擬貨幣使用者的優先考慮。而 OKX 正在提供一流的安全性功能，例如我們堅持每月更新的 PoR 資金儲備證明。」