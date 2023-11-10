長榮航10月客運營收創同期高 喜迎日本賞楓旺季

長榮航 (2618-TW) 今 ((10) 日公布 10 月合併營收為 175.25 億元，月增 6.86%，年增 46.57%，為同期高，其中，客運營收達 120.36 億元，年增 186.88%，也創同期新高，長榮航表示，11 月為日本賞楓旺季，預期將維持 90% 以上的高載客率。

長榮航前 10 月合併營收 1638.24 億元，年增 48.14%，創同期新高，主要是受惠雙十連假效應維持高檔，歐、美、澳長線載客率平均達 90% 以上，日本線載客率也超過 90%。

進入第四季後，11 月為日本賞楓旺季，長榮航預期，將會維持 90% 以上的高載客率。

貨運方面，長榮航指出市場價量趨向穩定，貨運營收已連 3 個月成長，第四季進入空運傳統旺季，迎來 3C 產品出貨潮，以及雙 11 購物節、黑色星期五折扣、聖誕節等，可望每月穩定成長，10 月貨運營收 36.01 億元，月增率 7.71%。

長榮航已訂購 14 架新機，年底前將再交付 2 架波音 787-10 客機，2024-2027 年前再交付 2 架 787-10 客機、9 架 787-9 客機，以及 1 架 777F 貨機。

此外，長榮航董事會日前通過，將於 2026-2030 年間引進 18 架空中巴士 A350-1000 廣體客機，2029- 2032 年交付 15 架空中巴士 A321neo 窄體客機。