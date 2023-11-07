長榮航前三季大賺逾160億元 將購置33架空巴客機

長榮航 (2618-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益 59.58 億元，年增 381.73%，也較上季續增 0.29%，每股純益(EPS)1.1 元，續創單季獲利次高，僅次於 2021 年第四季，累計前三季稅後純益 163.97 億元，年增 156.64%，EPS 3.05 元。

而長榮航董事會同步通過購機案，為因應營運需求，預計以總額不超過 101 億美元購置 18 架空中巴士 A350-1000 型、15 架空巴 A321neo 型客機，其中，每架 A350-1000 型客機交易金額不超過 4.36 億美元，每架 A321neo 型客機交易金額不超過 1.5 億美元。

長榮航第三季合併營收 532.63 億元，年增 51%，營業毛利 116.65 億元，年增 200.62%，毛利率 21.9%，年增 10.88 個百分點，營業利益 78.7 億元，年增 525.54%，營益率 14.78%，年增 11.21 個百分點。

而長榮航前三季合併營收 1462.98 億元，年增 48%，營業毛利 321.81 億元，年增 112.84%，毛利率 22%，年增 6.67 個百分點，營業利益 219.06 億元，年增 176.26%，營益率 14.97%，年增 6.93 個百分點。

長榮航說明，由於上半年受益春節、寒假、清明與端午等連假，緊接著迎來暑期旺季和中秋連假，客運持續暢旺，前三季客運營收衝上 995.61 億元，年增 616.6%，顯示票價和高載客率加乘效應。

不過，前三季貨運營收 292.36 億元，年減 60.3%，長榮航指出，受國際經濟景氣下行，美中貿易對戰、俄烏戰爭持續等影響，終端需求疲弱，進而影響貨運動能，惟美中科技、貿易對抗，促使台商回流，台灣空運出口有撐，已觀察到第三季末起，需求緩步回溫。