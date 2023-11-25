高門檻+中國銷售風險 輝達叩關500美元屢敗 華爾街仍喊買：40%漲幅

輝達 (Nvidia) (NVDA-US) 今年股價三倍跳，但似乎無法突破 500 美元大關，即使季度獲利再次表現出色，仍無法實現此一目標，究其背後阻力，除了市場的高度期待以外，中國可能也是一大因素。

輝達周一首次收登 500 美元後就一路下滑，周五（24 日）再跌 1.93%，每股來到 477.76 美元，距離 500 美元關卡又遠了一步。

輝達一款名為「H20」的人工智慧（ AI ）晶片雖然設計符合美國出口規則，且本預期最早 11 月 16 日就可推出，但如今必須延後至明年第一季才能銷往中國。輝達拒絕就此事回應置評請求。

H20 延後銷至中國，對輝達來說恐是一大挫折，因為輝達大約五分之一的營收來自中國。

因應美政府 2022 年宣布的「中國取得 AI 和其他先進技術之規則」，商務部 10 月進一步收緊 AI 晶片出口限制，這些晶片禁止在沒有許可證的情況下出口。

輝達周二公布第三季財報時提到了中國問題，財務長 Colette Kress 表示，因美政府出口限制影響，輝達對中國和其他國家的銷售額預料將「大幅下降」，但因其他地區的需求強勁足以抵銷該損失。

輝達股價多次叩關 500 美元，盤中交易也多次觸及該水準，但僅周一收盤價達到 500 美元以上 (504.09 美元)，因市場樂觀預期翌日的輝達財報結果。

即使財報顯示營收飛躍成長 206%，且財測高於預期，仍無法讓股價守在 500 美元關卡之上。該股在經歷史詩級大漲後，門檻很高，且對中國等的銷售問題恐仍是投資者心頭大患。

然而，雖然輝達始終「近關情怯」，華爾街對其熱情似乎不曾消減，追蹤輝達的分析師平均目標價為 666.29 美元，意味較周五股價仍有近 40% 上漲空間。