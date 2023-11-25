Wedbush：蘋果iPhone 15在年底購物季需求仍強 中國尤其明顯

Wedbush 分析師 Dan Ives 表示，蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 15 系列手機在年底購物季期間仍享有強勁的需求，中國尤其顯著。

Ives 在周五發布的報告中說：「雖然幾個月前有一些悲觀的聲音，但我們最近的亞洲供應鏈調查顯示，蘋果 iPhone 15 在進入重要的年底購物旺季之際仍有強勁的需求，中國尤其明顯。」

Ives 說：「在年底購物季 / 2024 年初期間，我們不認為亞洲區的 iPhone 銷量會出現大幅向下修正。這代表我們認為 iPhone 15 迄今的消費者需求非常一致，對庫克和蘋果來說是好消息。」

Ives 預估，光在中國，就有超過 1 億支手機處在「升級機會的窗口」。

蘋果今年 9 月推出 iPhone 15 系列手機，而且是自 2019 年推出高階機型以來，首次調漲 Pro Max 售價。

Ives 說：「自 iPhone 15 發表迄今，美國市場一直是亮點。我們相信，從黑色星期五到耶誕節這段關鍵時刻，iPhone 15 銷量也會小幅增加，雖然人們擔心 9 月的空頭力量會再次澆熄樂觀情緒。」

Wedbush 對蘋果的投資建議評等維持在「優於大盤」，在 FactSet 訪調 44 名分析師中，28 人給予「優於大盤」或「買進」評等，13 人為「觀望」(hold)，3 人為「遜於大盤」或「賣出」。

本月稍早電話會議上，蘋果執行長庫克曾說，iPhone 營收優於預期，在多個市場都締造歷年 9 月紀錄或歷年第 3 季紀錄，包括大中華、拉丁美洲、中東、南亞，更在印度改寫空前歷史紀錄。

蘋果股價周五收盤下跌 0.7% 至每股 189.97 美元，標普 500 指數微漲 0.06% 至 4559.34 點。