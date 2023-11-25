〈美股盤後〉黑五市場交投清淡 美股漲跌互見 周線連四紅

感恩節假期後，美股周五 (24 日) 交易時間縮短，較平時提前 3 小時收盤，主要指數終場走勢變化不大且成交量低，但周線仍連續四周收紅。隨著黑色星期五 (Black Friday) 拉開年底假期購物季序幕，投資人密切關注消費市場韌性。

道瓊指數收盤上漲 117.12 點或 0.33%，標普 500 指數小漲 0.06%，那斯達克綜合指數小幅收低 0.1%，周線全面收紅，這是主要指數連續第四周上漲，也是標普和那指自 6 月以來最長連漲紀錄。

主要零售股小幅上漲，沃爾瑪 (WMT-US) 和目標百貨 (TGT-US) 分別收紅 0.9% 和 0.74%，亞馬遜 (AMZN-US) 則微漲 0.02%。

感恩節假期後的隔天，各大零售商試圖以大量折扣活動吸引消費者。全美零售商聯盟 (NRF) 一項調查顯示，美國購物者今年的假期購物支出平均將達 875 美元，年增率約 5%。

經濟數據方面，標普全球 (S&P Global) 調查顯示，因需求平淡加上成本升高，美國 11 月服務業和製造業就業人數為 2020 年中以來首度下滑。

美國 10 年期公債殖利率周五升至 4.472%。隨著人們對通膨降溫、聯準會完成升息的希望升高，10 年期美債殖利率本周觸及 9 月以來最低。

美國預計下周公布第三季國內生產毛額 (GDP) 修訂值、最新個人消費支出物價指數 (PCE) 以及 ISM 指數等數據，市場緊盯 Fed 升息對美國經濟的影響程度。

周五 (24 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 117.12 點，或 0.33%，收 35,390.15 點。

標普 500 指數上漲 2.72 點，或 0.06%，收 4,559.34 點。

那斯達克綜合指數下跌 15 點，或 - 0.11%，收 14,250.86 點。

費城半導體指數上漲 2.97 點，或 0.08%，收 3,747.92 點。

NYSE FANG + 指數下跌 18.20 點或 0.22%，收 8,280.81 點。

標普 500 指數 11 個板塊僅科技、通訊服務類股下跌。(圖: Finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王，僅亞馬遜獨紅。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.7%；Meta Platforms(META-US)跌 0.95%；Alphabet(GOOGL-US)跌 1.30%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.02%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.11%。

道瓊成分股由嬌生領漲。嬌生 (JNJ-US) 漲 1.11%；迪士尼 (DIS-US) 漲 1.04%；旅行家集團 (TRV-US) 漲 0.83%；英特爾 (INTC-US) 漲 0.66%；蘋果 (AAPL-US) 跌 0.7%；Nike(NKE-US)跌 0.26%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.11%。

費半成分股。Wolfspeed(WOLF-US)漲 2.33%；博通 (AVGO-US) 漲 0.71%；高通 (QCOM-US) 漲 0.20%；輝達 (NVDA-US) 跌 1.93%；格芯 (GFS-US) 跌 1.60%；美光 (MU-US) 跌 0.30%；超微 (AMD-US) 跌 0.16%。

台股 ADR 漲跌不一。台積電 ADR(TSM-US) 跌 0.83%；日月光 ADR(ASX-US) 持平；聯電 ADR(UMC-US) 漲 0.13%；中華電信 ADR(CHT-US) 漲 0.81%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 收盤跌逾 1.9%。路透報導，輝達向中國客戶表示，將延後至明年第一季推出符合美國出口規範的人工智慧 (AI) 晶片「H20」。知情人士透露，延遲原因和伺服器製造商在整合晶片方面遇到問題有關。

亞馬遜 (AMZN-US) 收盤幾乎持平，小幅收高 0.02%，iRobot(IRBT-US)飆漲 39%。有報導指出，亞馬遜以 17 億美元收購這家掃地機器人製造商的交易，即將獲得歐盟監管機構的無條件批准，預估委員會將在 2 月 14 日以前做出裁決。該交易目前已獲英國競爭與市場管理局 (CMA) 批准，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 仍在評估。

在提交因會計長辭職而延遲發布的第三季財報後，電動車新創 FIsker(FSR-US) 收盤上漲 5.2%，公司表示已做出戰略調整，以提高歐美交車速度。

經濟數據

標普全球美國 11 月服務業 PMI 初值報 50.8，預期 50.2，前值 50.6

標普全球美國 11 月製造業 PMI 初值報 49.4，預期 50.2，前值 50.0

華爾街分析

TD Cowen 零售業分析師 Oliver Chen 指出：「根據我們的調查，我們預估今年黑色星期五的消費趨勢將持平。消費者對預算支出態度較為謹慎，相較於為自己購物，他們會優先考慮送禮。」

Spartan Capital Securities 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「經濟數據好壞參半，且感恩節後的交易時段只有半天，因此參與者為數不多。但市場正走在年底反彈的正確道路上。」談到對假期購物的看法，Cardillo 認為今年消費者非常節儉，更高的資金成本正在打擊消費者的錢包。

美國銀行策略師 Michael Hartnett 說，隨著對利率觸頂的押注不斷增加，投資人正以近兩年來最快速度湧入股市。

Hartnett 引用 EPFR 數據指出，截至 11 月 21 日的兩周內，已有約 400 億美元的資金湧入全球股票基金，但現金基金仍是主流，今年迄今共流入近 1.2 兆美元，同期有 143 億美元流入股票，債券基金則普遍出現資金流出。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主