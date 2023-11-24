〈美股早盤〉周五將提前收盤 道瓊指數小漲 那指下挫

美股周五 (24 日) 預計提前休市，早盤道瓊指數上漲 0.13%，標普 500 指數上漲 0.01%，那斯達克指數下跌 0.22%，費半下跌 0.07%。

近期由於市場預期聯準會升息見頂，美國公債殖利率本周觸及數月低點，美股走勢轉強，11 月迄今為止，那斯達克指數已上漲 11%。 道瓊指數上漲近 7%，標普 500 指數上漲超過 8%，同時有望連四周上漲。

零售業將是近日的焦點，因為今天是黑色星期五，一年一度的銷售狂歡通常會讓關鍵的假期購物季全面啟動。

貿易組織全美零售協會 11 月初進行的一項調查顯示，今年黑色星期五期間，預計將有 1.307 億人在美國實體店和線上購物，創下歷史新高。然而，由於許多購物者面臨財務壓力，美國假期支出預計將以五年來最慢的速度成長。

以色列和哈瑪斯將於今天開始為期四天的休戰，預計當天晚些時候將釋放第一批 13 名以色列婦女和兒童人質，這一消息也有助於提振市場情緒。

截至台北時間周五 22 時許：

道瓊指數上漲 45.04 點或 0.13%，暫報 35318.07 點

那斯達克下跌 31.46 點或 0.22%，暫報 14234.4 點

標普 500 上漲 0.67 點或 0.01%，暫報 4557.29 點

費半下跌 2.62 點或 0.07%，暫報 3742.34 點

台積電 ADR 上漲 0.04% 至每股 98.69 美元

十年期美債殖利率上漲 8 個基點，至 4.49%

紐約輕原油下跌 1.26%，至每桶 76.13 美元

布蘭特原油下跌 0.34%，至每桶 81.14 美元

黃金上漲 0.4%，至每盎司 2000.89 美元

美元指數下跌 0.06%，至 103.71

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 上漲 0.1%，至 487.65 美元

媒體報導，輝達中國特供版 H20 AI 晶片將延後至明年第一季發布。

據報導，知情人士透露，輝達已告知中國客戶，由於伺服器製造商在整合晶片方面遇到了問題，H20 AI 晶片的推出時間將推遲到明年第一季。為遵守美國新出口限制，輝達面向中國市場開發了三款晶片，分別是 H20，L20 和 L2。 H20 是功能最強大的一款。

知情人士透露，H20 有可能在明年 2 月或 3 月推出。 這可能會使輝達與中國本土企業的中國市場份額爭奪戰變得更加複雜。

亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.12%，至 146.89 美元

亞馬遜 (AMZN-US) 員工周五 (24 日) 在歐洲多個地點同步舉行罷工，挑在這家美國電商巨頭一年中最繁忙的購物進行抗議。

由 UNI 全球聯盟協調的全球運動「Make Amazon Pay」表示，從所謂的「黑色星期五」一直到「網購星期一」，有 30 多個國家將舉行罷工和抗議活動。

另據知情人士表示，歐盟反壟斷監管機構將無條件批准亞馬遜以 14 億美元收購掃地機器人製造商 iRobot(IRBT-US) 的交易。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月綜合 PMI 初值，預期 50.4，前值 50.7

美國 11 月製造業 PMI 初值，預期 50.3，前值 50.6

美國 11 月服務業 PMI 初值，預期 49.9，前值 50

華爾街分析：

在本周給客戶的報告中，美國銀行團隊認為，隨著市場超越投資人今年面臨的「最大宏觀不確定性」，來年將是「選股者的天堂」。

該團隊寫道：「市場已經吸收了重大的地緣政治衝擊，好消息是我們正在談論壞消息。」「宏觀訊號混亂，但個股獲利仍然不錯。我們看漲不是因為預計聯準會會降息，而是因為聯準會已經取得的成就。企業已經適應了更高的利率和通貨膨脹。」