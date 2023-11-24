美國銀行預測標普500指數2024年將升至5000點歷史新高

美股在 2023 年表現出色，美國銀行股票策略團隊預計 2024 年又將表現強勁，標普 500 指數將升至 5000 點的歷史新高。

在本周給客戶的報告中，蘇布拉曼尼亞 (Savita Subramanian) 和她的美國銀行團隊認為，隨著市場超越投資人今年面臨的「最大宏觀不確定性」，來年將是「選股者的天堂」。

該團隊寫道：「市場已經吸收了重大的地緣政治衝擊，好消息是我們正在談論壞消息。」「宏觀訊號混亂，但個股獲利仍然不錯。我們看漲不是因為預計聯準會會降息，而是因為聯準會已經取得的成就。企業已經適應了更高的利率和通貨膨脹。」

該行對標普 500 指數的預測年終目標相當於較目前水準上漲約 10%。該公司將標普 500 指數 2023 年底目標價定為 4600 點。

即使消費者疲軟等不利因素不斷增加，並擔心聯準會升息的落後影響可能大於預期，但美國銀行預計 2024 年獲利將成長 6%，達到每股 235 美元。

蘇布拉曼尼亞的團隊本月稍早時指出，不僅最近的獲利衰退即將結束，而且即使經濟低迷，企業也表現出色。

她寫道：「企業已經削減成本並適應了疲軟的需求環境，第 3 季獲利再次同比成長 3%。」「歷史證明，獲利復甦通常強於下降，因為經濟低迷通常會消除過剩產能，從而實現更精簡的成本結構和獲利改善。」

話雖如此，她和她的團隊仍然認為，股市的最佳發展路徑是獲利隨著 GDP 的成長而成長，這與美國銀行經濟學家關於 2024 年經濟不會出現衰退的看法相符。

美國銀行相信美股將隨著經濟擺脫衰退而上漲，這與高盛在 2024 年展望中詳細闡述的內容一致。兩家研究團隊都明確表示，對股市來說最糟糕的情況是，如果聯準會在經濟明顯走向衰退時展開降息周期。

蘇布拉曼尼亞寫道：「多頭應該希望經濟改善，從而導致信貸周期寬鬆，而不是經濟疲軟推動聯準會採取鴿派立場。」

該行還指出，除了最近對科技和人工智慧 (AI) 交易的興趣之外，仍有大量投資者看空股市，這是支持牛市的反向指標。

美國銀行也指出，退休基金對股票的配置處於 25 年來的最低點，主動型基金正在緊追大盤指數，而華爾街策略師推薦的股票投資也正從多年來的低點回落。

蘇布拉曼尼亞說，「牛市通常以高度信念和興奮結束。」「我們離那還很遠。」