誠品信義店平安夜熄燈倒數 回顧展細數18年記憶

誠品生活 (2926-TW) 信義店將在平安夜謝幕，身為全球最大繁體中文書店，誠品信義店每年舉辦近千場藝文活動，吸引近 2 億人次造訪，書店 3 樓 FORUM 策畫「遊逛．最終回──信義 18 年回顧展」，首度公佈 18 年來最暢銷書榜和珍貴影像紀錄。

誠品生活信義店謝幕倒數一個月，精彩活動天天登場，Y-3、JOURNAL STANDARD 等各大設計品牌也祭出歷來最超值回饋，以及 OSIM 按摩家電福利品 4 折起、YAMAHA 鋼琴指定展示品特價出清。

12/23-12/24 平安夜連續兩天音樂會由 ABAO 阿爆、李浩瑋、守夜人、靈魂沙發、宇宙人、旺福等逾 10 組音樂人熱力開唱，陪伴大家迎接最後倒數。

回望 18 年來共創的精彩時光，此次 18 年回顧展特別策畫信義書店開業迄今歷年暢銷書單，其中，橫跨 18 年的累計最熱銷書榜本本皆經典，近年幾乎人手一本的《原子習慣》是 18 年最熱銷前 10 名中出版時間最短的暢銷作品，書寫大時代情懷的《大江大海》則拿下第一，還有開啟「阿德勒心理學」風潮的《被討厭的勇氣》、《The Secret 秘密》、《秘密花園》，及暖心動人的《解憂雜貨店》、《追風箏的孩子》都榜上有名。

誠品信義店倒數 31 天精彩活動天天不間斷，11/24 起由 COOKING STUDIO「糖漬洛神花」料理實演工作坊揭開序幕，新生代文字暨影像創作者「今晚我是手」12/8 將在 4 樓文具館進行大型書寫創作；「夜讀沙龍」邀請作家吳曉樂、陳雪、洪愛珠、社會觀察家詹偉雄、出版界資深工作者李惠貞暢聊書店裡的閱讀記憶。

還有每週一「創意似顏繪」探索書店裡的讀者故事、鋼琴家吳宜玲現場演奏、踢踏電台舞團 TAP RADIO 爵士踢踏舞宴、紙上迷你信義書店 DIY、萬花筒劇團彩虹音樂森林親子短劇、聖誕老公公花圈親子手作，及時尚運動品牌 hyphy 攜手知名彩妝師游絲棋「基礎色彩診斷與穿搭課」等活動接續登場。