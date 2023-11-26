正崴Q4營收估雙增 明年製造、能源事業展望佳

正崴 (2392-TW) 因客戶拉貨動能延後，第四季營收將繳出季、年均增的表現，明年在新品上市帶動製造事業成長、能源事業台電標案挹注下，營運可望較今年成長。

正崴表示，客戶今年拉貨時間較晚，因此第四季會比第三季、去年同期好；與上季相比、零組件出貨下滑，但系統、通路以及能源都會比第三季成長；若跟去年同期比，零組件、通路衰退，但系統、能源成長。

明年來看，正崴認為，還是有通膨等不確定因素，但有新產品要上市，加上客戶庫存去化告一段落，預計零組件、系統將穩定成長，能源則有拿到台電標案，這一塊也會成長，整體而言明年可望優於今年。

各產品成長動能來看，零組件產品方面，除了耳機、手機、筆電、平板等 Type C 連接器、連接線與訊號轉換器外，小瓦數到中大瓦數充電器 (Power adapter)，與電源供應器 PSU，電源產品也打進智慧音箱供應鏈。

除了消費性應用外，正崴的低軌衛星之連接器及線纜、電動車用連接器、軟板、電池模組及相關模組產品、醫療用產品零組件，明年貢獻也可望持穩成長。

系統產品方面，正崴持續看好電競與遊戲機之搖捍、耳機相關產品以及智慧筆、頭罩式耳機及個人穿戴裝置等產品；另外，也持續布局二輪電動自行車組裝、充電樁與儲能設備。

能源則受惠轉投資富崴能源台電離岸風電二期工程，持續依工程進度認列工程收入，富崴也擴大綠電買賣、儲能產品布局；Studio A 為主的通路事業，除了硬體商品外，也代理 Goodnote 及 Quizzes 等教育軟體，加深與教育單位合作的機會。

正崴前 10 月營收 708.78 億元，年減 7.1%，產品營收比重來看，系統占 41%、3C 零組件占 35%、通路 (Studio A) 占 14% 等，轉投資森崴能源 (6806-TW)、富崴能源等為主的能源事業占 10%。

正崴第三季營收 249.75 億元、稅後純益 9.51 億元、每股純益 2.04 元；前三季營收 607.92 億元，年減 8.2%、稅後純益 10.8 億元，年減 13.3%，每股純益 2.28 元。