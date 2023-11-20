策略師：升息終將打擊就業 美國恐處經濟衰退開端

著名的華爾街策略師、 Piper Sandler 分析師 Michael Kantrowitz 指出，基於他對美國經濟各部門的分析，各指標表明美國正處於經濟衰退的開端。

Kantrowitz 採用名為 HOPE 模型的四部分框架，分別代表「住房 (Housing)」、「訂單 (New Orders)」、「利潤 (Corporate Profits)」和「就業 (Employment)」的縮寫，來評估聯準會升息的經濟影響。其中，住房會最先受升息衝擊，並在最後發展至就業市場。

他指出，去年，許多 H、O 和 P 指標都表明可能出現衰退。目前隨著抵押貸款利率接近 8%，房地產活動已經陷入停滯，而製造業萎縮，企業獲利成長放緩，最後一個指標—就業，正顯示出脆弱的跡象。

他認為，失業人數每年增加 10% ，是經濟衰退即將來臨的潛在預兆。目前這一數字為 7.7%，並且還在攀升。

數據顯示，失業率從今年稍早的 3.4% 升至 3.9%，但申請失業救濟人數並未大幅飆升。然而，Kantrowitz 預測，由於房屋建築商情緒與不斷升級的索賠之間的相關性，失業人數終將上升。

他補充說，「關於就業—我看到足夠的數據，讓我確信我們現在正處於衰退的開始」。

此前，瑞銀集團也預測美國將在 2024 年陷入衰退，預計聯準會將大幅降息，但是 Kantrowitz 的預測比市場共識悲觀得多。然而，其他經濟學家仍然對美國經濟的「軟著陸」持樂觀態度，認為通膨率將恢復到疫情前的水準，而不會引發經濟嚴重衰退。