國泰金前10月賺652億元年增14% 國泰世華銀獲利創高

國泰金 (2882-TW) 今 (10) 日發布 10 月自結獲利，稅後純益 58.2 億元，累計前 10 月稅後純益 652.2 億元，年增 14%，國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能穩健，其中，國泰世華銀行前 10 月稅後純益已超越去年全年，且創歷史新高，國泰投信前 10 月稅後純益也創同期新高紀錄。

國泰金表示，國泰人壽獲利維持穩健，10 月稅後純益 30.2 億元，累計稅後純益 333.6 億元，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。今年以來金融市場波動仍存，但公司投資操作平穩，保險本業營運穩健，整體財務表現仍維持良好。10 月初年度保費及初年度等價保費分別為 135 億元及 39 億元。

保險業務方面，國泰人壽 10 月初年度保費收入月增 150%、年增 48%，初年度保費收入穩居業界第一。受惠澳幣國際債投資型商品熱銷，帶動投資型商品銷售動能提升，初年度保費收入月增 414%、年增 78%。

國泰世華銀行 10 月稅後純益 24.2 億元，累計稅後純益 278.4 億元，年增 19%；其中，累計淨利息收入穩健成長，主因今年以來放款成長動能穩健，把握利率高檔，持續佈建外幣有價證券；

國泰世華銀行累計淨手續費收入持續成長，受惠於信用卡累積消費金額與財富管理收益增加。國泰金指出，主力信用卡產品 CUBE 卡新戶增加，累計流通卡數逾 500 萬張，動卡率亦表現良好。截至 10 月底逾放比率為 0.1%，備抵呆帳覆蓋率為 1618%，資產品質維持穩健。

國泰產險 10 月稅後純益 2.5 億元，累計前 10 月稅後純益 12.1 億元。國泰金表示，持續秉持質量並重及保戶價值導向雙核心經營理念，擴大業務基盤，10 月份簽單保費 27 億元，累計簽單保費達 266.2 億元，年增 15%，持續雙位數成長。

國泰證券 10 月稅後純益 1.3 億元，累計前 10 月稅後純益 17.1 億元，年增 42%。受惠於今年以來國內外股市交易活絡，零售投資人積極參與市場，國泰證券透過數位經營模式維持成長。累計前 10 月台股經紀市佔率創同期新高達 3.95%；深受投資人喜愛的台股定期定額業務，累計扣款金額年成長超過 6 成，累計扣款人數成長也超過 3 成。