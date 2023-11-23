今年前9月火災損失已超越4億 國泰產：八成可預防降損

近年來多起重大火災爆炸事故頻傳，例如倉儲物流業、高爾夫球廠、科技廠及發電廠等，都造成高額的財產損失與人命傷亡，依據內政部消防署統計，今年 1~9 月底已發生 13,736 次火災事故，平均 1 天發生超過 50 起火災，造成的財產損失更累計 4.33 億新台幣，已超過 2022 年全年數字。但根據國泰產險實務經驗分析，若能事前做好風險辨識並採取損防措施，八成以上火災事故災害其實可避免或降低損害。

國泰產險總經理陳萬祥提醒，企業做好風險辨識及落實風險管理，必能強化企業經營韌性，當面對風險來臨，有效降低災損更是企業實現永續經營的要件，因此國泰產險長年致力倡導「事前損害預防」優於「事後保險補償」的保險觀念，善用國泰產險專業「損防技術」能力，提供社會大眾最完整的服務與保障。

國泰產險於日前舉辦企業永續暨綠能研討會，著重在企業面對的傳統風險，到時下的轉型風險等課題。在企業經營過程中，當遭遇傳統重大風險如火災、天災時可能造成企業財產損失及人員傷亡等，對於企業永續經營往往造成巨大影響，國泰產險從損害防阻角度，檢視近兩年重大火災案件事故發生原因，發現八成以上的火災事故，因輕忽、未注意等情事居多，如貨物擺放空間高易燃物存放量、未區隔管理，甚或距離過近造成連鎖反應等，只要業主事前做好風險辨識與採取適當的控制與損防措施，事故災害其實可以避免發生，或是即便事故發生，損害亦能大幅降低。

國泰產險指出，當企業面對淨零轉型、低碳經濟及使用綠能設施時，會遇到減碳問題與新型態營運風險，例如碳足跡及課徵碳稅等如何因應；或是一旦發生火災，綠電設施可能伴隨不易撲滅、毒氣氣體擴散等火災風險等，企業該如何預防與防範也成為本次研討會焦點，國泰產險特別邀請中區環境事故應變諮詢中心、資誠會計師事務所及多位產學界的專家學者，進行一系列專業內容及豐富實務經驗分享。

國泰產險副總經理翁翠柳表示，研討會中藉由近期的重大工安事故案例，提醒企業主應提升自主防災能力，做好事前的防災規劃及災時的緊急應變對策。此外，本次研討會與臺灣防災產業協會合作，透過專家的角度剖析太陽光電產業的風險評估與分享損防實務重點，並揭露國泰產險深入研究太陽光電領域設備風險成果。

國泰產險自 2005 年開始第一場研討會，至今已舉辦 42 場次，參加企業超過 2,400 家約 4,400 人次，國泰產險將持續運用核心職能「保險保障、損害防阻」提供給企業客戶新興風險議題、損防新知與完整保障，今年也適逢國泰產險成立 30 週年，將會秉持一貫的專業與熱忱，深耕永續經營邁向下一個 30 年。歡迎企業主對於損防議題若需諮詢，請洽國泰產險專案服務科專線 (02)2777-1299，國泰產險用損防力與業主永續前行。