國泰11月投資觀點 看好二個市場、二大商品

國泰證券今 (13) 日發布 11 月投資觀點，認為市場雖逐漸好轉，投資仍須保持謹慎，建議投資人留意「成熟市場」，看「美國」和「日本」市場正向，而中東的地緣政治風險，也使「原油」和「黃金」成為投資觀察項目。

據國際貨幣基金 (IMF) 預測，今年全球商品和服務貿易量成長率為 0.9%，明年將提升至 3.5%，加上民眾實質所得紛紛轉為正成長，有利於延續消費力道，國泰證認為，美國聯準會升息循環來到尾聲，各國政策焦點也漸轉為刺激經濟成長動能。

不過，市場雖逐漸好轉，投資仍須保持謹慎，國泰證建議可留意成熟市場，包括節慶消費潛力較大宗的「美國」市場，以及持續實行寬鬆貨幣政策的「日本」市場，有望帶來較好的效益。

國泰證券進一步深入分析投資面向，建議投資人可留意「消費」、「科技通訊」、「大型銀行」和「能源」等四大產業。

其中，「大型銀行」金融機構因現行高利率環境，助益營運較穩健，且隨著殖利率曲線倒掛幅度縮小，長年期債券投資價值增加，如美國大型銀行的信用債券，有望帶來長期穩定收益。

而地緣政治風險依然是投資觀察重點，以巴衝突不僅影響國際油價，並推升具有避險性質的黃金價格，尤其美國的實質利率與黃金價格呈負相關，目前聯準會已於 11 月利率決策會議維持基準利率不變，未來可望走入降息循環，帶動實質利率向下，金價有望重拾上行動能。