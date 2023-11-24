全台唯一資安服務獲獎廠商 遠傳子公司數聯資安獲幸福企業金獎

遠傳 (4904-TW) 旗下數聯資安以共融平等的職場文化、高包容性的職場環境，實際績效表現獲多方肯定。1111 人力銀行公布 2023 年度幸福企業評選，數聯資安首度入圍即榮獲幸福企業金獎，更是全台唯一榮獲的資安服務廠商。

總經理李明憲表示，幸福企業的關鍵在於企業文化策略與推動需從員工角度出發，數聯資安打造「工作努力、學習給力、玩樂用力」的三力場域，就是平時透過與員工的溝通回饋中所蘊孕出的職場文化，這也是此次獲得評審與大眾肯定的關鍵要素。未來數聯資安將持續提供優質的工作環境與健康的幸福職場，成為員工、合作夥伴、客戶心中的最佳資安廠商。

由 1111 人力銀行舉辦的「2023 幸福企業票選活動」，必須經歷初審、網路票選、秘密客評比、主辦方綜合評鑑的四階段層層評選，才能獲得認證，而數聯資安是全台唯一榮獲「2023 幸福企業金獎」的資安服務廠商。

當全球紛紛響應「DEI(Diversity 多元、Equity 公平、Inclusion 共融)」的職場文化，這已是數聯資安的 DNA。高度專業門檻的資安領域，加上近年政府積極推動「六大核心戰略產業」下，加速市場需求與資安技術的發展，同時加重人才稀缺問題，造成產業人力斷層，職場世代交融已是數聯資安的日常，因此在無形中塑造了共融平等與包容的文化；而數聯資安更打破傳統只看年資年齡的晉升機制，不斷創新優化公平順暢的職涯發展藍圖與轉調制度、完整的訓練體系，讓每年留任率提升 8-10%。

「人是資安最寶貴的來源」，數聯資安重視員工身心平衡，不僅提供健康檢查、身心靈課程、舉辦有氧運動等相關活動，不定期還會推出健康促進活動，提升員工的健康意識；此外，也讓員工能夠依照自身狀況調整上下班時段，給予極大的辦公彈性及自由度，讓員工在工作與生活間取得平衡。

身為台灣指標性資安服務廠商，本次獲得「2023 幸福企業金獎」也彰顯公司對員工的高度重視，將持續推動人才發展與員工關懷計畫，透過人才培育、留才計畫、優化各項福利制度，提昇同仁對企業的認同度，並吸引各界優秀人才，實踐幸福企業，發揮企業永續影響力。