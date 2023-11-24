聯發創新基地攜手北市府、北科大 推動中文生成式AI

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 旗下的人工智慧研究單位聯發創新基地與臺北市政府資訊局和國立臺北科技大學簽署合作備忘錄，將自主研發的中文大型語言模型 (LLM) 授權予臺北市政府資訊局，並由北科大協助部署應用。

此次的三方合作以概念驗證 (Proof-of-Concept) 進行，以聯發創新基地的中文大型語言模型為基礎，開發出能夠協助臺北市政府同仁提升工作生產力的資料搜尋聊天機器人，大幅取代原本必需查找文件或者口頭詢問的繁瑣步驟，充分發揮智慧助理的功用。

該模型以地端方式授權，資料留存於市府，維護市民資訊保密權益。此外，臺北市政府可提供機密資訊以外的使用回饋予聯發創新基地，做為後續調校改進之依據，以實際使用經驗促進未來語言模型發展。

聯發科看好，藉由導入生成式人工智慧工具，為臺北市政府同仁建構兼具資訊安全、高生產力的智慧工作模式，此次合作是業界、學界和政府機關三方攜手推動中文生成式人工智慧發展的重要里程碑。

聯發創新基地負責人許大山表示，在生成式人工智慧幾乎已確定成為新的生產力提升利器之時，聯發創新基地希望以自身研發能量，讓這樣的工具快速普及到需要的人手上。

國立臺北科技大學副校長楊重光提到，北科大近年研發能量已經不只侷限工業硬體，更極力發展數位轉型與生成式人工智慧軟體。此次以學術界角色，參與臺北市政府與聯發創新基地合作，可提供研究能量協助進行提詞優化、辦公室自動化程度提升、公共服務改善、智慧城市多元應用，由學術創新使生成式人工智慧發展可以超越業界期待，並期許多起合作案例能帶動更多數位轉型的成功發展。

做為實驗場域的臺北市政府資訊局局長趙式隆表示，臺北市政府在致力於民眾服務外，同時也注重內部業務知識管理，機關同仁現階段基於業務執行需求，需透過不同平台查找資料或法規，這會導致同仁需付出相對的時間成本熟悉業務內容及流程，才能讓業務順利進行。

臺北市政府希望透過生成式人工智慧工具的輔助，讓同仁以自然語言方式詢問即可查詢相關規定或函釋，減輕同仁負擔。資訊局也借鑑「行政院及所屬機關 (構) 使用生成式人工智慧參考指引」之原則，期待同仁能安心地使用創新的生成式人工智慧工具，幫助同仁提升行政效率。」