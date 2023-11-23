〈蔡明介開講〉AI手機滲透率直線上升 聯發科將成AI半導體重要企業

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (23) 日舉辦第六屆「智在家鄉」數位社會創新競賽，董事長蔡明介表示，AI 將對產業、社會帶來重大改變，進一步推動半導體成長，尤其看好 AI 手機滲透率將直線上升，聯發科也會成為 AI 半導體中很重要的公司。

針對 AI，蔡明介表示，AI 市場當然很大，從消費終端到企業端都有，過去 AI 僅是 Computing 時代，現在進入 Computing 2.0，看好算力增加會帶來更多應用，隨著生成式 AI 為各項應用與服務加值，可解決很多問題，帶動產業典範轉移。

展望後市，蔡明介認為，聯發科會成為 AI 半導體很重要的公司，近期新推出的天璣 9300 因可以在手機處理 AI 運算，可有效保護客戶隱私，如同客戶 Vivo x100 上市首日銷量就成長 7 倍，預期 AI 手機滲透率將會直線成長，聯發科因提供 AI 引擎，也跟隨產業一同成長。

蔡明介也強調，聯發科產品跨足雲端到終端，不只提供手機解決方案，包括電視、平板、筆電以及語音音響等，隨著 AI 持續擴展至邊緣裝置，公司也會提供不同的解決方案。

手機方面，蔡明介看好，過去一兩年手機需求比較低潮，但 AI 產生新功能與新應用，也帶動相關需求，預期明年開始會恢復至成長軌跡。

至於政府新創計畫，蔡明介補充，希望政府能再針對更先進或是差異化技術，以專案方式給予補助，讓台灣設計公司能夠再向上提升，如採用高階製程產品性能比較多、也具備 AI 功能等，也希望政府除了補助，也給予稅務獎勵，坦言此次新創計化給予產業界的補助比例還是偏低。