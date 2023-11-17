〈聯發科海外高峰會〉AI浪潮無所不在 將以全面性IP和技術支援客戶

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 今 (17) 日在美國舉辦高峰會，副董暨執行長蔡力行表示，高速及高效率的資料傳輸是促成 AI 生態系統的必要條件，聯發科在行動通訊、無線網路、NTN 衛星通訊、SerDes 等領域已投資多年，並取得相當成功的市場地位，將在無所不在的 AI 浪潮中將發揮技術實力、掌握市場機會。

蔡力行指出，聯發科憑藉卓越的處理器開發能力，在高效能運算領域擁有傑出的 CPU 和 GPU，也有 AI 處理單元 (APU) 可優化運行生成式 AI 的大型語言模型。

聯發科產品組合多元，包括手機、平板、物聯網與車用等，在先進製程及先進封裝技術上也與業界夥伴緊密合作，使公司低功耗技術在各平台展現不凡的運算能力。

隨著 AI 浪潮來襲，聯發科為現今極少數有能力支持各類主要裝置的邊緣 AI 公司之一，每年出貨約 20 億台終端裝置，在雲端 AI，聯發科也有 SerDes 及深度學習加速器 (DLA) 等核心技術可以支持並滿足客戶發展雲端 AI 的需求。聯發科將以 AI 賦能者 (AI enabler) 之姿，將邊緣、雲端、混合式 AI 帶到跨平台解決方案中。

未來五年，聯發科將持續投資技術維持領先及創新，也不斷深化及拓展與合作夥伴關係，並以最全面性的 IP 和技術組合為我們的客戶提供優異的解決方案。