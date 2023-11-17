〈聯發科海外高峰會〉蔡力行：今年旗艦級手機晶片營收衝10億美元

IC 設計大廠聯發科 (2454-TW) 週五在美國舉行海外高峰會，副董事長暨執行長蔡力行表示，今年旗艦級手機單晶片 (SoC) 的營收規模可達 10 億美元，以現階段匯率與全年營收預估推算，等於旗艦級手機 SoC 佔今年營收比重達 7.6%，相較過去顯著成長。

蔡力行指出，智慧型手機解決方案在全球已取得領先的市場份額，且新一代的旗艦級手機 SoC 天璣 9300 展現強大運算能力，且支持各類生成式 AI 功能，預估在新一代產品帶動下，今年旗艦級手機 SoC 的營收規模將可達 10 億美元。

蔡力行說，聯發科在 2018 至 2023 年間投入約 180 億美元於技術研發，許多關鍵技術的及早開發都幫助公司拿下領先市場地位，例如在無線及有線通訊及網通設備、系統單晶片整合、高效能運算等領域。

聯發科過去五年交出相當優異的成績單，除將營收推升至 140 億美元外，獲利能力也隨著產業地位逐漸攀升，近五年共回饋約 130 億美元的現金股利給予股東，共享營運成果。

聯發科未來將持續透過投資技術，將既有產品線推升至更高規格，且與全球一線客戶的合作關係陸續開花結果，今年也宣布攜手輝達 (NVDA-US) 合作智慧座艙解決方案，將以更全面的產品組合滿足客戶需求。