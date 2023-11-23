電商新兵報到！欣新網承銷價90元 12/15掛牌上櫃

電商代運營商欣新網 (2949-TW) 今 (23) 日公告，配合上櫃前公開承銷，對外競價拍賣 1498 張，競拍底價 80.36 元，暫定承銷價 90 元，競拍時間自 11 月 27 日至 29 日，12 月 1 日開標，12 月 5 日至 7 日辦理公開申購，11 日抽籤，暫定 12 月 15 日掛牌上櫃。

欣新網總經理黃懷恩表示，有拓展海外的想法，營運前景可期，海外首個市場瞄準菲律賓，預計明年起貢獻新營收動能，中長期持續看好國內外電商市場有很大成長空間。

欣新網專注深耕台灣電商產業多年，提供一站式電商代營運解決方案，已與超過 200 個國內外中大型品牌客戶合作，擁有超過 2 萬支商品的豐富銷售經驗。

欣新網除了在「電子商務商品銷售」業務穩健發展，近年採 SaaS 服務戰略推出「PowerAI 智能廣告管家」和「PowerOrder 雲端訂單管理」等雲端運算電商軟體，強化客戶的流量變現、自動化整理訂單、優化庫存周轉率與出貨成效等能力。

欣新網表示，「數位行銷服務」營收成長有成，占比已從 2021 年僅 7.88%，成長至今年達 35%，顯示軟體服務產品滲透率逐年攀升。

據國際數據資訊 (IDC) 的台灣軟體市場規模預測報告，台灣的 SaaS 和 PaaS 市場規模預計至 2027 年將成長至 24.45 億美元，年複合成長率達 16.8%，欣新網看好，品牌客戶亟需 SaaS 訂閱制的系統服務，需求將持續暢旺。

欣新網前三季合併營收 30.22 億元，年增 10.69%，毛利率 11.57%，稅後純益 0.97 億元，每股純益 (EPS)4.11 元，創同期新高。