航空業熱絡 華航、星宇談後市多項客運新動能

即便航空業 10 月處傳統相對淡季，營運均繳出亮眼成績，包括華航 (2610-TW)、長榮航 (2618-TW) 和星宇航空 (2646-TW) 均創同期新高，隨著時序進入寒假和春節旅遊旺季，星宇表示，將針對部分航點加班機或放大機型，華航也指出，樂觀看好客運熱度可望延續。

華航受惠雙十連假出遊，以及線上旅展、會員日促銷助攻，10 月客收再站百億元上，繳出年月雙增好成績，其中，東北亞營收為年增幅度最大區域，而泰國曼谷旅運人次顯著增加，助益整體客收成長。

華航說明，線上旅展銷售排行以東北亞東京、大阪、福岡和首爾，東南亞地區胡志明、新加坡等深受旅客喜愛，而長程線中，獨家的加拿大安大略航線也入榜。

展望第四季，華航看好，歐美紐澳耶誕市集、跨年等出遊熱門節日到來，有望使客運熱度延續。

星宇指出，時序將進入寒假和春節旅遊旺季，於日本名古屋、泰國曼谷、清邁和越南峴港進行加班機或放大機型飛航，並攜手多家旅行社推出日本德島賞楓包機、關島春節包機，以因應市場需求。

星宇進一步提到，由於泰國對台實施為期 6 個月免簽政策，預估旅泰人數將增加，11-12 月訂位狀況優於 10 月。

據旅遊平台 Agoda 數據顯示，泰國政府宣布台人免簽隔天，關鍵字「泰國」搜尋量暴增近 30%，尤其每年 11 月到 2 月是泰國涼季，預計將有更多台灣旅客湧入泰國。

此外，星宇正積極經營北美、東南亞間經台灣轉機的市場，中轉航網漸具規模，星宇預期，明年下半年正面效應將逐步發酵。