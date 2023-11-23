美股重點新聞摘要2023年11月23日

今日操盤前瞻

法、德、歐元區 11 月 PMI

OpenAI 風暴落幕後 這幾家開放原始碼 AI 新創公司或成贏家

Salesforce (CRM-US)、高通 (QCOM-US)、輝達 (NVDA-US) 和 Google (GOOGL-US) 前執行長 Eric Sc​​hmidt 正在向 Hugging Face 和 Mistral AI 等開放原始碼人工智慧 (AI) 新創公司注入資金，分析指出，OpenAI 風暴落幕後，這些新創公司可能成為贏家。閱讀全文...

恪遵美出口管制令 英 AI 晶片獨角獸 Graphcore 大砍中國業務

英國 AI 晶片新創 Graphcore 將裁掉在中國的多數人力，並停止在該國銷售，對於這家曾被視為輝達 (Nvidia) 潛在競爭對手的新創公司來說，可謂另一大挫敗。閱讀全文...

智慧手機市場復甦 從華為分拆的榮耀準備 IPO

中國智慧手機製造商榮耀 (Honor Device Co.) 周三 (22 日) 表示準備開始首次公開募股 (IPO)，不過該公司並未具體說明上市時間或地點，僅在聲明中表示過去三年來其在市場地位大大提升，而 IPO 是發展的下一步。閱讀全文...

趙長鵬認罪請辭 幣安 24 小時內遭撤資近 10 億美元

路透周三 (22 日) 報導，過去 24 小時內，投資人從加密貨幣交易所幣安 (Binance) 撤資約 9.56 億美元。此前，幣安執行長趙長鵬坦承洗錢和違反美國制裁規定的刑事指控，將面臨牢獄之災。閱讀全文...