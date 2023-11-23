高盛：特斯拉仍是避險基金最愛放空標的 空頭規模近190億美元

避險基金雖然熱愛科技七巨頭 (Magnificent Seven)，但有一個例外特別值得注意，那就是他們也熱衷於放空特斯拉 (TSLA-US)。

高盛最新避險基金趨勢報告顯示，即使今年迄今已上漲至少 90%，截至 10 月 31 日，特斯拉依舊是最受避險基金歡迎的狙擊目標。

高盛追蹤的避險基金持有的特斯拉空頭部位價值將近 190 億美元。正如路透 8 月報導，來自各方的數據均顯示，特斯拉過去幾個月一直是華爾街最受歡迎的放空標的之一。

股價經常劇烈波動，或許可以解釋為何特斯拉如此受到放空人士歡迎。芝加哥選擇權交易所 (CBOE) 全球市場數據顯示，特斯拉看跌期權和看漲期權是交易量最大的產品之一。

市場數據分析公司 Ortex 指出，特斯拉 10 月在第三季財報電話會議上調整 CyberTruck 銷售預期後，股價便一路狂跌，短短半個月的時間，市值就蒸發近五分之一，放空者因此獲得鉅額報酬。

即使這為放空者帶來短期獲利，但長期放空特斯拉的作法，仍令許多知名華爾街投資人感到擔憂。知名大空頭錢諾斯 (Jim Chanos) 近期才剛關閉旗下避險基金公司 Kynikos Asset Management，他從 2016 年開始對特斯拉發起長達數年的做空行動，但損失慘重。