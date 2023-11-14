才剛被滙豐喊賣 特斯拉股價突漲逾4% 細數可能有這些利多

在美股 S&P 500 指數和那斯達克綜合指數大致持平下，特斯拉 (TSLA-US) 周一 (13 日) 收高 4% 以上，但卻沒有引人注目的事件能解釋此漲幅。

周一特斯拉上漲 9.06 美元或 4.22%，收每股 223.71 美元，較上周四收盤價上漲約 15 美元。滙豐銀行分析師 Michael Tyndall 上周四將該股評級降至「賣出」，目標價大砍至 146 美元，挫傷市場信心，導致當日股價下挫 5.5%。

該舉措引來的反彈力道可能是推漲周一股價的原因。

另外可能也有一些具體因素。英國《金融時報》周日報導，印度正研議削減特斯拉電動車的關稅，可能促進印度市場的買氣，但投資人須謹記一點：印度汽車市場很小。

2022 年，印度的兩輪和三輪汽車銷量約為 1,600 萬輛，而四輪乘用車銷量不到 400 萬輛。印度新車售價多在 1 萬美元至 1.5 萬美元間，因此特斯拉現有車款的售價均遠超過印度消費大眾的意願與能力。

特斯拉最終可能在印度設立工廠，藉此降低當地售價，但具體時間尚不見風聲，特斯拉也沒有透露相關的印度計畫。

根據電動車刊物《Electrek》報導，特斯拉另一個利多消息是歐洲加油站和便利商店營運商 EG 集團即將採購特斯拉超級充電設備。EG 集團沒有立即回應置評請求。

雖然超級充電站用量越多，意味著充電營收越多，但這個消息與印度方面的消息應不至於引發特斯拉股價飛躍。

執行長馬斯克透露的消息也可能是動力。馬斯克周日在 X 平台上表示，特斯拉全自動 (FSD) 軟體第 12 版將「約莫兩周內」準備就緒。這對特斯拉多頭相當重要，因為他們相信更先進的軟體可以推動 FSD 軟體的採用率，目前 FSD 軟體售價 1.2 萬美元或每月訂閱費 199 美元。

技術分析師也提供了說法。技術分析研究機構 CappThesis 創始人 Frank Cappelleri 表示，特斯拉上周創下潛在關鍵的「更高的低點」後，持續推進。

「從圖表走勢來看，現在已經接近觸發看漲的杯柄形態。初始若突破 226 美元，就會以 241 美元至 242 美元區域為目標，該區域將填補財報造成的差距。」(杯柄型態指股價下跌後恢復，形成杯子形狀，然後擴大其漲幅，勾勒出手柄。)

然而，即使股價達到 241 美元，也低於 9 月收盤價。特斯拉股價目前介於 10 月開盤價和收盤價之間，主要係因第三季交付量和財報令人失望所致。

在第四季交付情況 (含 Cyber​​truck) 以及 Model 3 在中國和歐洲的醉心銷售情況公布之前，該股可能繼續在 200 美元至 250 美元之間波動。

華爾街預計特斯拉第四季交付量將創下 47.5 萬輛紀錄。此外，本月稍晚預定開始交付 Cybertruck。

根據 TheStreet 報導，早期 Cyber​​truck 訂單中有一項條款，約束買家一年內不能轉售卡車，以確保買家沒辦法以更高價轉賣訂購的 Cyber​​truck 。特斯拉沒有回應有關該條款的置評請求。

Cyber​​truck 已製作 4 年，訂單累積數十萬輛，但未來幾周內僅有少數交付量。