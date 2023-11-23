全美暫停公路測試後 Cruise擬裁員 再挑單一城市重啟運作

通用汽車 (GM-US) 旗下機器人出租車部門 Cruise 周三 (22 日) 計劃未來先挑一個城市重啟運作 (尚未指定)，之後擴展到其他城市。數周前 Cruise 自駕車才因車輛事故而遭加州當局禁止公路測試。

Cruise 上周暫停全美公路測試，並擴大對其機器人出租車的安全審查，引起公司內部騷動，時任執行長 Kyle Vogt 以及聯合創始人兼產品長 Daniel Kan 先後辭任負責。

這對仰賴依賴公眾信任和監管機構合作的產業來說是一大挫敗，Cruise 曾計劃將業務擴展到更多城市，提供全自動出租車服務。

Cruise 聲明：「一旦我們採取措施改善安全文化並重建信任，我們計劃在一個城市重啟運作並證明自身表現後，再進行擴張。」

Cruise 表示，近期將專注於基於 Bolt 的 Cruise AV，為多人座全電動自駕車 「Origin」 制定長期策略。(Origin 車上沒有方向盤，也沒有任何供人類駕駛員操作的控制裝置)

Cruise 以電子郵件通知員工，公司將進行裁員，主要是非工程的職位，並將於 12 月中旬公布更多細節。

通用發言人表示，其財務長 Paul Jacobson 應會在 11 月 29 日與分析師舉行的電話會議上討論 Cruise 的財務影響。

在 Cruise 暫停營運之前，通用執行長 Mary Barra 曾表示，到 2030 年，Cruise 及其自駕車技術可望帶來 500 億美元營收，這將使機器人計程車業務成為她「讓通用營收翻倍至 2800 億美元策略」的重要組成部分。

然而，通用第三季在 Cruise 上的虧損超過 7 億美元，且自 2016 年以來虧損超過 80 億美元。

與此同時，根據新的美國汽車工人聯合會 (UAW) 契約，通用現在面臨更高的勞動力成本、電動車銷售低於預期以及華盛頓昂貴的新排放標準。

今年迄今，處境艱困下，通用股價下跌 16%，遠不及大盤表現，同期 S&P 500 指數上漲近 19%。