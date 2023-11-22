鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至22.7元，預估目標價為465元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2023年EPS預估：中位數由22.7元上修至22.7元，其中最高估值25.32元，最低估值11.28元，預估目標價為465元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年 2025年
最高值 25.32 42.98 40.12
最低值 11.28 22.73 27.41
平均值 21.79 31.06 33.65
中位數 22.7 31.05 34.11

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年 2025年
最高值 494,260,000 578,459,000 642,171,380
最低值 447,844,930 463,008,320 493,208,690
平均值 477,709,530 534,935,920 576,108,900
中位數 485,658,000 533,014,000 574,792,590

歷史獲利表現

項目 2022年 2021年 2020年 2019年
EPS 19.78 59.98 35.76 16.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 537,191,932 535,238,735 412,780,439 351,330,493

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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