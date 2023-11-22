美股大多頭：4600太保守 標普500可能很快創歷史新高

在標普 500 指數連續多日強漲之後，美股大多頭又開始上調年底目標，甚至開始看向歷史新高。

Yardeni Research 創辦人 Ed Yardeni 在本周的報告表示，美股還有更多的上漲空間，「年底或明年初的某個時候，股價可能會上漲至歷史新高。」

Yardeni 看好美國經濟軟著陸，一直對美股走升信心滿滿。今年初，他對標普 500 指數設定了 4600 點的年終目標價，而當時華爾街對美股的平均目標價僅爲 4050 點。

標普 500 指數在周一之前連漲 6 天，周二小跌 0.2%，收於 4538.19 點。

Yardeni 表示，如今看來，他的 4600 點目標可能「過於保守」。他表示，雖然自 2022 年 3 月以來聯準會升息大幅增加了企業和消費者的借貸成本，但就業市場、消費者支出和工業產出已經證明了它們的彈性，而且隨著通膨消退，沒有必要進一步升息。

他指出，聯準會官員認為，如果通膨繼續降溫，且經濟增長繼續放緩，他們可以停止升息，而這正是當前正在發生的情況。

Yardeni 認為，衡量當前經濟活動的同步經濟指標 (CEI) 指數 10 月持平，證明經濟正在降溫，但並未在利率上升的壓力下崩潰，完全符合軟著陸的預期。

他相信，隨著通貨膨脹的下降，人工智慧等技術創新將在未來幾年創造生產力繁榮，這可能會帶來十年的成長和巨大的市場回報。

Yardeni 寫道；「美股自 10 月 27 日以來的垂直反彈，更符合我們預測的由科技和生產率主導的 2020 年代牛市情景。」