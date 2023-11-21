〈財報〉柯爾百貨Q3同店銷售連七季下滑 下修全年營收展望

柯爾百貨 (Kohl"s) 周二 (21 日) 美股盤前公布 2023 會計年度第三季財報，儘管營收、獲利高於華爾街分析師預期，但由於通膨居高不下導致消費者減少購物，該季同店銷售額連續第七季下滑，顯現客流量持續下滑。另外，柯爾百貨還下調全年財測。

截稿前，柯爾百貨 (KSS-US) 周二早盤股價受財報利空消息影響暴跌 12.07%，每股暫報 21.89 美元，延續盤前頹勢。

展望未來，柯爾百貨將 2023 會計年度全年營收預期從 - 2% 至 4% 區間下修至 - 2.8% 至 4%，分析師平均預測降幅為 2.5%，不過該公司把每股獲利預期從 2.10 至 2.70 美元，小幅上修至 2.30 至 2.7 美元。

財報顯示，柯爾百貨第三季 (截至 10/28) 營收年減 5.2% 至 40.5 億美元，高於 FactSet 調查分析師預估的 39.9 億美元；淨利降至 1.11 億美元，合每股獲利 0.53 美元，高於分析師預估的 0.35 美元，去年同期淨利為 1.19 億美元或每股 0.82 美元。

圖：柯爾百貨財報

值得注意的是，柯爾百貨第三季同店銷售額下滑 5.5%，連續第七季下滑，遠低分析師的 3.8% 預測；毛利率上升至 1.58 個百分點至 38.9%，略優於預期，而庫存較去年同期下滑 13%。

有分析指出，在學貸償還和利率上升的背景下，推動科爾百貨 2021 年銷售的新冠疫情購物熱潮即將結束，可能會在未來幾個季繼續給業績帶來壓力。該公司執行長 Tom Kingsbury 在一份聲明中表示：「我們重新定位公司以改善銷售和獲利表現的策略仍處於早期階段。」

Insider Intelligence 的分析師 Zak Stambor 表示：「雖然柯爾百貨在提高獲利方面取得進展，但尚未找到說服消費者消費的正確方法。」他表示，該公司透過擴大新品類別來調整庫存結構是一回事，但建立對其更廣泛選擇並吸引消費者購買這些商品又是另一回事。