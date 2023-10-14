黑夜來臨 小型股黎明不遠？羅素2000指數年內二度死亡交叉

根據道瓊市場數據，小型股指數羅素 2000 指數 (Russell 2000) 周五 (13 日) 出現「死亡交叉」，為 4 月 21 日以來首見，但卻是該指數同一年中首次出現兩次死亡交叉。

隨著原油價格飆升、投資者投入美國公債和黃金尋求安全性，小型股周五遭拋售，延續全年表現不佳的走勢，同日黃金漲逾 3%，創去年 12 月以來的最大單日漲幅，單周上漲 5%，也是 3 月以來最大周漲幅。

周五的拋售令羅素 2000 指數 (RUT-US) 下降 14.54 點或 0.84%，收 1719.71 點。周五其他出現較大拋售的主要指數僅那斯達克綜合指數和那斯達克 100 指數，均下跌 1.2%。

道瓊市場數據顯示，羅素 2000 指數通常會在死亡交叉後的 6 個月和 12 個月內出現強勁反彈。

在技術分析圖表上的移動平均線 (MA) 交叉的訊號分為黃金交叉和死亡交叉，分別是看多和看空的訊號，而死亡交叉是短期移動平均線在長期移動平均線下方交叉，例如 50 日 MA 跌破 200 日 MA。

根據道瓊市場數據，雖然羅素指數在上次死亡交叉後一個月平均下跌 0.2%，但六個月後成功上漲 6.7%，一年後上漲 15%。

根據金融市場數據分析工具 Koyfin，相對於高漲的 Nasdaq 100 指數 指數，羅素 2000 指數的價值跌至歷史新低，超越了 Nasdaq 100 指數 2000 年 3 月網路泡沫頂峰時的水準。

對小型股來說，死亡交叉出現在關鍵時刻，利率和公債殖利率的飆升令小企業背負更大壓力，因為小企業比大企業更容易受借貸成本上升衝擊，導致今年小型股今年表現最差的股票之一。