分析師喊買戴爾：產品將籠罩AI光環效應 潛在漲幅達30%

Melius Research 分析師 Ben Reitzes 認為，PC 和企業硬體公司戴爾 (DELL-US) 未來受益人工智慧 (AI) 的方式遭市場低估，是投資者一大機會。

他周一 (20 日) 起追蹤戴爾並給予「買進」評級，目標價 95 美元，較現行股價隱含 30% 上漲空間。戴爾周一收低 0.33% 至每股 73.36 美元，但今年迄今已上漲 82% 以上。

Reitzes 預測，未來幾個月戴爾產品組合將出現「AI 光環效應」，提振其個人電腦和伺服器的銷售。

儘管戴爾今年股價漲幅達 80%，但預估本益比仍僅 11，且進入 PC 潛在升級週期以及該公司進軍 AI 伺服器領域。

「由於戴爾是結構性市佔增長者，擁有卓越的規模和出色的管理團隊，因此值得持續高於同業的溢價。」他寫道。

Reitzes 表示，戴爾自身定位是包含硬體、軟體和服務在內的 AI 解決方案供應商，且正快速優化其伺服器以應對 AI 工作負載，同時將 AI 功能添入其軟體產品組合中，使其與 AI 半導體領導者輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 和英特爾 (INTC-US) 等並駕齊驅。

他也預期 PC 需求將改善，且在微軟推動下，企業需求可能因汰換週期加速而見長。(因微軟計劃 2025 年終止對 Windows 10 的支援)

隨著生成式 AI app 的興起，處理能力也邁向更頂尖，PC、伺服器和儲存長期下來應該都能受惠。