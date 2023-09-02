戴爾漲逾21% 創2018年重新上市來最強日 大摩：生成式AI熱潮第一家直接受益硬體股

戴爾 (Dell-US) 周五 (1 日) 股價飆漲 21% 以上，創下該公司自 2018 年重返公開市場以來最大單日漲幅，係因周四盤後公布第二季業績相當亮眼。

戴爾周五上漲 21.25%，收每股 68.19 美元，創下該公司 5 年前重新上市以來的最大漲幅和最高收盤價。戴爾於 2013 年被創始人 Michael Dell 和一群私募股權公司私有化而股票下市。

除了最新一季財報樂觀以外，戴爾還上調今年預期，自原本預期全年銷售額年減 15%，縮小為年減 12%，落在 895 億美元至 915 億美元之間。

雖然營收較去年同期下滑，但摩根士丹利周五仍將戴爾挑選唯 IT 硬體中的首選，取代蘋果 (AAPL-US)。

摩根士丹利在報告中寫道，戴爾正以生成式人工智慧 (Generative AI) 早期贏家之姿浮現檯面。

摩根士丹利認為，隨著越來越多企業聚焦硬體市場一隅，戴爾將受益於 AI 伺服器蓬勃發展的需求。分析師給予該股「買進」評級，並將目標價上調至 70 美元。

「在我們的追蹤中，戴爾是第一家直接受益於 Gen AI 支出週期的企業。」分析師指出戴爾披露的 20 億美元 AI 伺服器預約訂單。

摩根士丹利維持蘋果股票的「加碼」評級，但也指出蘋果面臨 app 商店監管風險增加的問題。

FactSet 數據顯示，周五之前，戴爾自 2018 年以來最大單日漲幅是 2020 年 3 月的 14%，此前收盤紀錄高點是在今年 2 月的 60.77 美元。