〈陸港盤後〉人民幣大漲 香港股市勁揚

中國 A 股市場三大指數周一（20 日）收盤齊揚，香港股市勁揚，利多是離岸人民幣兌美元匯價周一盤中升破人民幣 7.17 元關口，漲近 470 點，在岸人民幣同步升值。

滬指周一收盤漲 0.46% 報 3,068.32 點，深成指漲 0.43% 報 10,022.7 點，創業板指漲 0.32% 報 1,992.97 點，兩市成交額合計人民幣 9,273 億元，「北向資金」淨流入 13.73 億元。

農業、汽車、醫藥、食品飲料、石油、房地產、釀酒等類股走高，培育鑽石、機器人、衛星導航、減肥藥等族群活躍。

香港恒生指數周一收盤大漲 1.86%，報 17,778.07 點，恒生科技指數勁勁漲 2.45%，報 4,077.58 點。

Malayan Banking 資深外匯分析師 Fiona Lim 表示，與多數亞幣相同，人民幣匯價可能已經過了轉折點。雖然中國經濟疲軟導致人民幣面臨一些下行壓力，美中兩國央行的政策分歧，也給人民幣帶來非常明顯的周期性壓力。

國金證券認為，美元快速走弱是人民幣匯率升值的直接推手。美元指數自 10 月下旬以來大幅回落，正逼近 100 大關。台灣時間周一 9 時 30 分，美元指數報 103.886。

美元回落，是美債供給側衝擊緩和、經濟數據疲弱、投機擾動緩和三方面因素共同作用的結果。國金證券在報告中寫道：

第一、美債供給側衝擊緩和。美國財政部預計淨發債規模降至 7,760 億美元、較 7 月預估減少 760 億美元。

第二、經濟數據疲弱、美國聯準會（Fed）態度偏鴿；11 月陸續出爐的採購經理人指數（PMI）、非農就業報告、消費者物價指數（CPI）等數據均不如市場預期，市場對明年 Fed 降息的預期逐步升高。

第三、投機擾動緩和，美債非商業空頭持倉明顯回落。

國君證券則說，人民幣升值的背後，除了有 Fed 升息周期結束預期的外部因素支撐，還有有中間價的功勞。中間價作為匯市「穩定器」，在做空離岸人民幣成本下降的背景下，對人民幣形成強勁支撐。

中國外匯交易中心數據顯示，人民幣兌美元中間價上調 116 點至 7.1612 元，寫下 8 月以來最高紀錄。