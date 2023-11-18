華爾街大空頭將冬眠 查諾斯宣布關閉避險基金

曾因放空安隆 (Enron) 聲名大噪的華爾街傳奇空頭查諾斯 (Jim Chanos)，周五 (17 日) 接受華爾街日報 (WSJ) 專訪時表示，由於「所處的市場改變」，他決定關閉創立將近 40 年的避險基金。

WSJ 報導以「華爾街最知名的空頭要冬眠了」為開場，形容查諾斯的決定。他在 20 年前從申報文件料到安隆將倒閉，放空後大賺一筆，後來最為人知悉的便是長年做空特斯拉 (TSLA-US)，但後者也讓他蒙受不小的虧損。

查諾斯基金鎖定他認為股價過高、或有欺詐情事的公司放空，但最近在美股多半處於上漲的情況下，他的空頭押注遲遲無法獲利。他的 Chanos&Co. 管理資金規模大不如前，從 2008 年的 60 億美元降到目前的不到 2 億美元，基金績效今年來下跌 4%，也不如標普 500 同期的上漲逾 17%，以及特斯拉的 90% 漲幅。

65 歲的查諾斯對 WSJ 說：「我所處的市場已經改變。」他預定在 12 月 31 日前把大部分資金歸還投資人。

查諾斯將繼續經營他的公司，但未來只替特定客戶提供諮詢和研究服務，和管理特定的帳戶。他並透露，最近持續做空幾家高股價的資料儲存公司和房地產投資信託，預測這些公司將因利率居高不下而受影響。

他也會繼續在 X 平台 (推特前身) 上發文，目前查諾斯在上面有超過 13.3 萬名追隨者。

查諾斯在 1982 年於 Gilford 證券任職時展露頭角，還是初級分析師的他當時建議放空股價高漲、從鋼琴製造跨入保險業務的 Baldwin-United 公司。幾個月後，該公司宣告破產。

報導指出，與大部分偏好低調行事的空頭相比，查諾斯似乎樂於讓自己身處在鎂光燈之下，經常上電視和參加論壇。曾有被狙擊的公司聘請私家偵探抓他的把柄，並提報給美國證券交易委員會 (SEC)。

查諾斯在 1985 年末卸下分析師的工作，集資 1600 萬美元成立了一家名為 Kynikos Associates 的避險基金公司，並在 1990 年代獲得有艾克曼 (Bill Ackman) 等大亨注資的 Ziff Brothers 投資。Kynikos Associates 在 2022 年改名為 Chanos&Co.。

讓查諾斯出名的關鍵發生在 2001 年，他注意到安隆，一家從天然氣管線商變成能源交易巨擘和華爾街寵兒的公司。細究資料後，查諾斯找到一些不存在於資產負債表上的交易，因此判斷安隆空有其表，骨子裡其實是避險基金。

那年秋天，安隆無預警出現虧損，並遭到監管機關調查，到該年年底就破產倒閉，成為美國企業史上最知名的詐欺掏空案之一。

在 2008 年金融海嘯爆發前，查諾斯曾警告將發生信用和銀行危機，他的基金也在幾次市場重挫中有所斬獲。不過，他當時曾鎖定幾家預料會因為中國經濟趨緩而受創的企業，一直到 2015 年，這些足足占了 Kynikos 基金約五分之一規模的空頭部位，終於隨著中國股市夏季拋售潮而得以獲利。