〈APEC峰會〉領袖峰會舊金山宣言 創建可持續未來

美國舊金山 APEC 峰會周五（17 日）落幕，發表《2023 年亞太經合組織領導人舊金山宣言》，強調 APEC 必須運用科技和經濟進步，繼續釋放亞太巨大潛力和活力，促進經濟成長，因應氣候變遷等環境挑戰。

以下是領袖峰會宣言（摘要）：

——為所有人創建強韌和可持續未來

我們，亞太經合組織領導人於 2023 年 11 月 16 日至 17 日在美國加州舊金山舉行會議。1993 年美國主辦首次亞太經合組織領導人非正式會議，30 年來我們堅定致力於亞太經合組織宗旨，使本地區成為全球成長的先鋒。

我們必須利用技術和經濟進步，繼續釋放本地區的巨大潛力和活力，促進經濟增長，因應包括氣候變遷在內的所有環境挑戰。《舊金山宣言》中的承諾建立在以往亞太經合組織東道主工作基礎之上，推動本地區將韌性、可持續性、互聯互通、創新和包容性納入優先事項，共同因應最緊迫的經濟挑戰。亞太經合組織的宗旨和工作，都遵循《2040 年亞太經合組織布特拉加亞願景》和《奧特奧羅亞行動計畫》的指引，致力於 2040 年建成開放、活力、強韌、和平的亞太共同體，實現所有人民和子孫後代的共同繁榮。

亞太經合組織美國年以《亞太經合組織生物循環綠色經濟曼谷目標》為基礎，《曼谷目標》確立了推進可持續和包容性經濟政策的目標，同時確保這些政策能應對環境挑戰。我們歡迎《貿易和投資政策包容和可持續舊金山原則》，以及 2023 年交通、貿易、減災、糧食安全、衛生、能源、婦女、中小企業、財政等專業領域部長級會議的成果，包括《亞太經合組織合作公正能源轉型非約束原則》、《通過可持續農業體系保障糧食安全原則》。我們也歡迎修訂版的《減災風險框架》及其行動計劃。

我們重申決心打造自由、開放、公平、非歧視、透明、包容、可預期的貿易和投資環境。我們也重申以規則為基礎、以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制的重要性，有助於繼續推動本地區的快速增長。我們致力於對世界貿易組織進行必要改革，增強其各項職能，包括著眼於 2024 年前恢復全面、運轉良好、所有成員可參與的爭端解決機制開展相關討論。我們呼籲亞太經合組織經濟體及時有效落實世界貿易組織協定，重申致力於建設性參與第 13 屆部長級會議，確保會議成功並取得積極成果。

我們強調致力於以市場驅動方式推進區域經濟一體化，包括推進亞太自由貿易區議程。為此，我們將加強能力建設和技術合作，支持本組織經濟體參與地區全面和高質量發展事業。

我們將繼續致力於營造公平競爭的良好貿易投資環境。我們重申致力於保持市場開放，解決供應鏈中斷問題，包括推進安全、有競爭力、強韌、可持續和開放的供應鏈，打造可預測、有競爭力和數位聯通的亞太。我們致力於落實《亞太經合組織互聯互通藍圖（2015－2025）》，強化設施聯通、政策溝通和民心相通。我們將加大努力促進地區、次區域和邊遠地區的互聯互通。

世界繼續面臨氣候變遷影響帶來的深刻挑戰。我們認識到，各經濟體需要增強力道，在考慮最新科學發展和不同國情的基礎上，通過各種途徑加快清潔、可持續、公正、可負擔、包容性的能源轉型，實現到本世紀中葉左右全球溫室氣體淨零排放 / 碳中和。在此過程中，我們努力開啟一個體面就業、投資、經濟成長的新時代，並確保本地區的能源安全、韌性、可及。到 2030 年，我們努力爭取全球可再生能源裝機增至目前的三倍。

我們致力於充分落實《亞太經合組織 2030 年糧食安全路線圖》，使我們的農業和糧食系統更加強韌、高產、創新、可持續，同時認識到在促進農業可持續性方面沒有統一的解決方案。我們重申致力於農業、林業、海洋、漁業資源的可持續管理。我們重申農業生產力、國際貿易、節糧減損對實現糧食安全的重要性，將加倍努力實現糧食安全和營養。

我們將繼續致力於改善人民生活品質，為所有人創建強韌和可持續的未來。為此，我們將繼續推進並支持性別平等，促進經濟包容，賦權中小微企業、勞動力、婦女、青年以及包括土著人、殘疾人、偏遠和農村社區等。

我們強調，必須為中小微企業和初創企業開辟發展道路，包括透過各種機會提高「專精特新」能力。支持中小微企業拓展區域和全球市場，包括通過融入全球價值鏈、推動大中小企業融通創新、加快中小微企業數位化轉型、鼓勵提供「小快輕準」數位化產品和解決方案。

我們重申致力於通過促進婦女全面和平等參與經濟，發揮領導力，促進經濟成長，包括改善婦女獲得資金和資產、市場、技能和能力建設、發言權和代表性，以及創新和科技的途徑。

我們重申致力於為企業和消費者創造良好、包容、開放、公平、非歧視的數字生態系統。我們歡迎落實《亞太經合組織網路和數位經濟路線圖》，為所有人打造包容性的數位經濟。我們鼓勵各經濟體加快落實該路線圖，包括在數據隱私、雲端運算、電信網絡、促進交互操作性、資訊和通訊技術安全、數位貿易、電子商務、新興技術以及促進創新、應用賦能技術和服務等領域。為充分釋放數字技術潛力，公平分享數位技術紅利，降低風險，我們將探索制定協同一致的應對政策，促進數位技術領域國際合作，歡迎就數位技術治理開展國際討論。我們承諾透過彌合數位鴻溝，強化數位基礎設施，確保沒有人掉隊。我們將加快數字化轉型，合作促進數據流動，加強企業和消費者對數位交易的信任。

我們認識到腐敗損害經濟增長和發展，承諾採取務實行動，團結一致，共同打擊跨境腐敗，拒絕為腐敗分子及其非法資產提供避風港。我們歡迎今年在上述領域開展的相關工作。

我們共同致力於加強亞太經合組織領導作用，維護其作為地區重要經濟合作論壇的地位。我們期待秘魯、南韓和越南分別於 2024 年、2025 年和 2027 年擔任亞太經合組織東道主，支持未來東道主工作。