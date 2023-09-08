美意外經濟強勁 華爾街大空頭放棄對美股悲觀預測

隨著美國經濟持續表現出韌性，華爾街大空頭放棄了對標準普爾 500 指數的悲觀預測。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票和衍生商品策略主管 Greg Boutle 先前預測，標普 500 指數年底將落至 3,400 點，較 2022 年收盤價下跌 11%，並較 7 月高點下跌 26%，是策略師中最低的目標價之一。

但是，在本週在市場走勢違背了他的悲觀預測後，Boutle 將標普年底目標價升高至 4,150 點。標準普爾 500 指數週四 (7 日) 收於 4,451 點。

Boutle 上調標普 500 指數目標價，反映出人們對今年美國經濟將免於衰退的預期日益增強，先前人們普遍認為美國經濟將因 Fed 大幅加升息而落入衰退。

Boutle 在接受採訪時表示，該行對今年的展望一值基於美國經濟衰退的觀點，如今華爾街許多人都對美國經濟數據展現出的韌性感到驚訝。

目前投資人預期隨著 Fed 即將結束升息，美國將免於陷入衰退。在此情況下，即使 8 月初出現回落，標普 500 指數今年迄今仍上漲近 16%。

摩根士丹利投資管理公司董事總經理兼高級投資組合經理人 Andrew Slimmon 近日則預估，標普 500 指數到 2023 年底可能會接近 5,000 點。他認為第三季企業強勁收益將有助於股市恢復上漲。「第三季後，季度收益年增率將由負轉正。從歷史上看，有利於股市。」

高盛先前預測，標普 500 指數今年年底將達到 4,700 點。高盛策略師 David Kostin 表示，美國