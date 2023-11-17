不滿歐盟數位市場法 蘋果提起訴訟

歐洲聯盟法院 (Court of Justice of European Union) 周五 (17 日) 在 X(前推特)發文表示，蘋果已提起訴訟，對歐盟執委會根據最近推出的《數位市場法》(Digital Markets Act , DMA)所做出的決定提出異議。

這項嚴格的新立法針對由微軟 (MSFF-US)、蘋果(AAPL-US)、Google 母公司 Alphabet (GOOGL-US)、亞馬遜(AMZN-US)、臉書母公司 Meta Platforms (META-US)、字節跳動(ByteDance) 的 TikTok 等 6 家科技公司運營的 22 項「守門人」(gatekeeper)服務。

根據 DMA，擔任守門人的角色必須受到更嚴格監督，目的是要阻止這些公司「將用戶封鎖在其生態系中」。

該法案旨在讓大眾更容易在相互競爭的服務之間切換，要求科技公司與競爭對手交互操作其即時通訊應用程式，並讓使用者決定在自己的設備上預先安裝哪些應用程式。

雖然蘋果公司的該法律的挑戰細節尚未公開，但上周有外媒報導指出，蘋果將對將其應用商店 (App Store) 列入守門人名單提出挑戰。

此外，其他科技巨頭 Meta 和 TikTok 已經提起上訴，質疑歐盟值委會將其服務納入其中的決定。

Meta 在上訴書中表示，不同意歐盟執委會將其 Messenger 和 Marketplace 服務指定為 DMA 的決定，不過沒有挑戰臉書、Whatsapp 或 Instagram 三款應用程式列入 DMA。

與此同時，TikTok 則表示，該委員會的認定可能會鞏固占主導地位的科技公司的權力。TikTok 說：「我們的平台遠不是守門人，而是在歐洲運營了 5 年多的平台，可以說是更根深蒂固的平台業務最有能力的挑戰者。」

對於上述報導，蘋果沒有立即回應置評請求。截稿前，蘋果 (AAPL-US) 周五早盤股價小跌 0.11%，每股暫報 189.50 美元。