廣積Q4展望持平 明年審慎樂觀 越南廠2025年投產

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 表示，第四季預估持平上季，工業電腦明年首季仍有挑戰，但後續有新品挹注，加上網通需求維持正向，明年展望審慎樂觀，公司也積極展開海外布局，越南新廠預計 2025 年第一季投產。

廣積表示，工業電腦市況預計到明年首季還是混沌未明，希望明年第二季開始復甦，應用來看，智慧零售數個專案陸續進行，觸控式電腦估明年有較大的成長、強固型產品則自今年底小量出貨、工業與產業機器人也陸續貢獻。

網通方面，廣積表示，目前網安客戶需求還是不錯，預計明年動能可望延續成長，不過，雖然網通設備單價金額高，但毛利率低於工業電腦及自動化產品，在出貨比重提升下，導致整體毛利率估略降。

廣積前 10 月營收 50.38 億元，年減 7.1%，應用營收比重來看，網路通訊 57.85%、自動化控制 25.9%、智慧零售 11.71%、智慧交通 2.38%、醫療 1.58%、邊緣 AI 0.58%；區域別方面，

因應客戶需求，廣積也積極擴大產能布局，除了今年啟用的平鎮新廠外，公司為了分散生產風險也前進越南設廠，新廠位在河內永福省百善 2 工業區，預計規劃 2 條 SMT 線及 1 條 DIP 組裝線，預計 2025 年第一季投產。