富邦媒Q3獲利寫近2年單季低 前三季仍賺逾1股本

富邦媒 (8454-TW) 今 (7) 日公布第三季財報，單季稅後純益近 7.5 億元，年減 0.85%，為 2021 年第四季以來單季低點，每股純益(EPS)3.12 元，不過，富邦媒指出，還原一次性損益的每股純益仍年增 6.1%，前三季 EPS 達 10.32 元，獲利穩健；展望第四季零售傳統旺季，富邦媒看好，在雙 11 大檔助攻下，將為營運添動能。

富邦媒旗下通路包含 momo 購物網、電視購物及型錄，富邦媒說明，前三季合併營收達 764.07 億元，創同期新高，儘管面對疫後社交逐步回歸日常，民眾報復式出國旅遊，且全球總體經濟情勢不確定性仍高，表現持續優於整體線上零售業，年增 6.7%。

富邦媒第三季合併營收 250.75 億元，年增 6.44%，營業毛利 23.22 億元，年增 4.12%，毛利率 9.26%，年減 0.21 個百分點，營業利益 9.13 億元，年增近 4%，營益率 3.64%，年減 0.09 個百分點。

富邦媒前三季合併營收 764.07 億元，年增 6.66%，營業毛利 74.86 億元，年增 5.66%，毛利率 9.8%，年減 0.09 個百分點，營業利益 30.06 億元，年增 2.37%，營益率 3.93%，年減 0.17 個百分點，稅後純益 24.81 億元，年增 2.79%，EPS 10.32 元。

電商業者 11 月迎來年度最大盛事雙 11 購物節，富邦媒旗下 momo 購物網今年齊聚超過 2 萬大品牌、數百萬件商品，挑戰年度最低價，並動員全台物流中心、主倉、衛星倉及雙 11 物流調節中心共約 60 座倉儲備戰，加上自有車隊富昇物流與配送商、供應商策略聯盟，衝刺配送效能。