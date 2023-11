台新金控摘台灣企業永續獎五大獎 從永續邁向淨零

(2023/11/15) 由台灣永續能源研究基金會主辦永續盛事-「GCSA 全球企業永續獎」暨「TCSA 台灣企業永續獎」,今 (15) 日盛大舉辦頒獎典禮,台新金控蟬聯評選綜合表現優異的「台灣百大永續典範企業獎」、「企業永續報告 - 白金獎」以及「全球企業永續報告 - 銀獎」,在單項績效也榮獲「資訊安全領袖獎」和「創新成長領袖獎」等 2 項獎項,顯示台新全方位推動永續經營備受肯定,也對未來永續發展注入信心。

台新金控總經理林維俊表示,台新金控長期關注全球永續發展趨勢並響應政府政策,以穩健腳步整合金融資源,達成自身永續經營外,也引領產業永續發展。台新於 2019 年正式簽署赤道原則並加入赤道原則協會,是為響應綠色金融的先行者之一,並於 2022 年獲科學基礎目標倡議組織 (Science-Based Target initiative, SBTi) 審核通過減量目標,今 (2023) 年更由董事會通過訂定《台新金控永續金融政策》,積極管理環境、社會及公司治理等相關風險,並將 ESG 風險納入交易和規劃金融產品的決策考量,以期提升永續實踐績效。面對全球氣候風險衝擊,台新將聚焦於淨零轉型的永續金融,致力協助推動產業減碳,為臺灣 2050 淨零排放貢獻一己之力。

此次,台新在資訊安全和創新成長面向獲得單項績效獎肯定,在資訊安全方面,台新響應政府資安聯防與韌性政策,由系統安全、營運持續至企業永續為藍圖,自 2022 年起與刑事警察局及法務部調查局簽署合作專案,並持續導入國際資安認證,已取得 ISO 營運持續等多項驗證,並持續透過外部獨立單位進行資安風險管理,達成對客戶持續提供服務及保障資產安全的承諾。而在創新成長方面,台新金控旗下台新銀行首創「台新手付 APP」,店家可輕鬆將自己的手機變身成刷卡機,進行信用卡感應收款、掃碼支付與交易查詢等三大功能,以簡單、便捷、安全的方式協助商戶數位轉型,全面支援各種收款場景,提升商戶營業績效及競爭力,進一步優化消費者無現金支付體驗與習慣,推動以創新科技來實現經濟發展和普惠金融的願景。

台新全面投入永續經營,創造客戶和社會大眾都有感且樂於參與的淨零轉型金融圈,號召全民 From Zero to Hero 成為化解氣候危機的英雄。未來,台新將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能等三大面向推動永續計畫,從緩解客戶碳焦慮的立場出發,展開各項行動方案,驅動淨零轉型以提升競爭力,成為大家的智慧好夥伴。

