〈台股盤後〉台積電率電金強攻 開高再漲213點大盤站上萬七大關

台北股市今 (15) 日由電子及金融族群領軍滾量上漲，大盤開高震盪走高，終場指數上漲 213.07 點，收在 17128.78 點，市場成交值擴增至 3779.6 億元，市場專家認為，指數將呈現高檔震盪走勢，本波段主流在低位階且市況轉佳個股。

11 月 15 日的集中市場大盤指數的上漲，以權值股台積電 (2330-TW) 上漲 9 元，貢獻指數 72.8 點的貢獻最高。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤走勢來看，指數可能出現高檔震盪格局，未來可能引導出中小型個股輪動、可留意近期出爐的個股季報表現及最新的 10 月營收狀況，目前 PC/NB 需求回溫帶動的個股，包括零組件、記憶體及 MCU 等。

台股集中市場今日開在 17039.62 點，最高 17143.88 點，最低 17034.95 點，市場成交值擴增至 3779.6 億元。

權值股台積電走勢強勁，終場以 581 元作收，上漲 9 元。但大立光 (3008-TW) 收盤下跌 5 元或 0.24%，收盤報 2120 元，成交量放大到 519 張。

IC 設計族群以聯發科 (2454-TW) 表現強勢，收 908 元，上漲 3 元或 0.33%。但矽統 (2363-TW)、威盛 (23889-TW) 收盤漲幅都超過 5%

AI 伺服器概念緯穎 (6669-TW)、技嘉 (2376-TW)、光寶科 (2301-TW)、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 開高走低， PCB 供應鏈的金像電 (2368-TW) 收盤下跌 3 元以 229 元作收。

PCB 族群定穎 (3715-TW) 收盤上漲，健鼎 (3044-TW) 、高技 (5439-TW) 股價收趺，敬鵬 (2355-TW) 股價以平盤作收。

ABF 類股欣興 (3037-TW)，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 三檔個股全數收紅。

航運股包括海空運個股今天都展現強勢，包括華航 (2610-TW) 及長榮航 (2618-TW) 都收漲。長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 及萬海全數收紅。