〈台股盤前要聞〉中信金今年獲利登峰、華碩AI PC動能強 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。中信金 (2891-TW) 總座陳佳文表示，今年第三季是史上最好的一季，全年獲利創新高應該沒問題；PC 品牌大廠華碩共同執行長許先越指出，明年 AI PC 為重要成長動能，預估明年 AI 伺服器佔華碩整體伺服器營收比重將達到 50% 以上。以下是今 (14) 日必看重要財經新聞。

〈中信金法說〉總座：Q3 是史上最好的一季 今年獲利創高沒問題

中信金 (2891-TW) 昨 (13) 日舉行法人說明會，公布自結前三季累計稅後純益 485.86 億元，稅後股東權益報酬率 (ROE) 為 17.62%，稅後資產報酬率 (ROA) 為 0.83%，雙雙呈現上升，每股純益 2.44 元。中信金總座陳佳文表示，今年第三季是史上最好的一季，展望第四季，雖然保險獲利無法像第三季亮眼，也沒有股利挹注，但全年獲利創新高應該沒問題。閱讀全文...

〈華碩法說〉AI PC 注入成長動能 明年 AI 伺服器將占伺服器營收逾 5 成

PC 品牌大廠華碩 (2357-TW) 昨 (13) 日召開法說會，共同執行長許先越指出，明年 PC 需求有望反彈，其中 AI PC 成為重要成長動能，預估明年 AI 伺服器佔華碩整體伺服器營收比重將達到 50% 以上。 閱讀全文...

長榮 Q3 獲利近 220 億元 單季賺超過一股本

貨櫃航商長榮 (2603-TW) 昨 (13) 日公布第三季財報，稅後純益 219.09 億元，年減 78.24%，但創下 3 個季度來高點，每股純益 (EPS) 仍達 10.35 元，而累計前三季 EPS 為 15.14 元。閱讀全文...

〈永豐金法說〉黃蔭基預測美國明年 Q3、Q4 各降息 1 碼 台灣按兵不動

永豐金 (2890-TW) 昨 (13) 日召開法說會，展望明年，首席經濟學家、永豐投顧董事長黃蔭基表示，全球主要央行升息已告一段落，通膨曲線向下已形成，預測美國將在明年下半年啟動降息，分別在第三、四季各降 1 碼，台灣利率則按兵不動，預估全年 CPI 降至 1.3%。閱讀全文...

鴻海發行公司債 23 億元 償還短期負債

鴻海 (2317-TW) 昨 (13) 日晚間公告，發行 112 年度第 4 期可轉債無擔保普通公司債，發行總額 23 億元，鴻海說明，募得價款將用以償還短期負債。閱讀全文...