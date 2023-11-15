台灣大9度蟬聯台灣企業永續獎 「台灣十大永續典範企業獎」

台灣永續能源研究基金會今 (15) 日舉辦 2023 年「台灣企業永續獎」頒獎典禮，台灣大哥大 (3045-TW)9 度蟬聯「台灣十大永續典範企業獎」最高榮譽，勇奪服務業組第二名，為電信業最佳成績，並獲頒「氣候領袖獎」、「永續供應鏈領袖獎」、「社會共融領袖獎」、「人才發展領袖獎」共 4 項單項績效獎、及中文報告書「永續報告書 - 白金獎」、英文報告書「GCSA 永續報告書獎 - 銀獎」，總計囊括 7 項大獎，所參與填報之獎項，全數獲獎。台灣大從上到下全員投入，落實 ESG，並運用科技力，推動淨零，偵防詐騙，力拼最「綠」科技電信公司，共創美好未來。

台灣大董事長蔡明忠：結合科技守護美好 合併台灣之星減少碳排放、減緩地球暖化

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大身為資通訊產業，運用科技力實踐 ESG。今年 12 月全力完成台灣之星合併案，核心目標即是為環境節能減碳。環境面，台灣大從 2016 年開始遊說政府關閉 2G，倡議共頻共網共建，到合併台灣之星後，四大業者的 5G 高速公路能再減少一條，高效運用稀缺頻譜資源，減少基礎設施重複布建，為減緩地球暖化發揮關鍵影響力。

社會面，運用科技偵防，從辨識偽冒網頁、阻隔詐騙電話、語音警示、電商購物等面向，保護用戶資訊安全，結合科技守護美好。治理面，設置隸屬董事會層級的永續發展委員會，同步升級「2035 心大願景計畫 (Zetta Connected 2.0)」，設定短中長期永續目標至 2035 年，且高階經理人 ESG 績效與薪酬連動，由領導者帶領實踐 ESG，全員都是「綠領」尖兵。

2050 年邁向淨零 下海運用 AI 辨識海洋生物 上山復育高海拔山椒魚 致力生物多樣性

台灣大為電信業首家加入再生能源倡議 RE100 的業者，以提高綠電占比、落實低碳營運、開發新型潔淨能源 3 大策略，朝淨零目標邁進。台灣大與自然共好，擴大地球保育，將 2023 年訂為生物多樣性元年，將推動台灣大山椒魚保護計畫，協助山椒魚保育研究；攜手臺北文創及松山文創園區，推動松山菸廠生態營造計畫，打造與生物永續共好的生態基地；建置 AI 辨識海洋生物資料庫，保護地球生物多樣性。

攜手供應商制定 SBT 科學減碳路徑 打造綠色 ICT 供應鏈

台灣大打造永續供應鏈，2023 年通過 ISO 20400 永續採購框架，透過實地審查、舉辦教育訓練及交流會，助力供應商接軌國際永續標準，同時輔導多組供應商，於合約中加入 SBT 減碳承諾。台灣大也積極推動綠色採購，優先採購符合低污染、可回收、省資源之綠色產品，2022 年度綠色採購金額達 18 億元，由內到外落實減碳，綠化 ICT 產業供應鏈。

電信業第一個向詐騙宣戰 打造完整反詐生態系

台灣大總經理林之晨表示，社會加速數位化，讓許多帶有個資、金融資產的線上服務，形成詐騙溫床，新興科技如生成式 AI 崛起，加速新型態詐騙橫行。台灣大去年主動投入反詐行列，運用強大資料庫、AI 模型辨識等資通訊核心能力，串聯政府機關、執法單位、公協會、企業和消費者等 5 大利害關係人，建構完整反詐生態圈，從源頭阻斷詐騙，守護全台民眾資訊安全與企業商譽。

台灣大哥大於 2022 年自行研發業界第一個偵測偽冒網站「反詐戰警」，後續推出「安心 Call」隱碼服務，保護企業商譽，同時為消費者個資把關；同時響應政府政策，推出國際來電 (+886 9) 語音警示、政府 111 專屬短碼簡訊平臺等服務，保護千萬名電商會員，近一年攔阻 143 萬則詐騙簡訊、407 萬通境外詐騙電話、6 萬筆惡意網址。

培育「高學力」人才 建構 DEI 多元共融的幸福職場

台灣大視人才為公司轉型、維繫核心競爭力的重要關鍵，發展多元面向的「高學力」人才創新專案，如「工作社團」、「OP 黑客節」、「創新大獎賽」、「與 Jamie 有約」，與 AppWorks School 合作，員工接受 20 週的全薪培訓，鼓勵同仁創新與跨域學習；提供彈性的混合 (hybrid) 工作模式，具競爭力的薪酬，非業務同仁全年薪酬約可達 18 個月以上、暢通勞資溝通管道，並領先業界首創「持股信託方案」，提撥金更優於同業等禮遇人才作為，打造 DEI(Diversity, Equity and Inclusion) 幸福職場。台灣大榮獲多項獎項肯定，包含「天下人才永續獎」大型企業組第 3 名、中華民國資訊經理人協會 IMA「最佳 IT 雇主獎｣，與新北市政府「友善家庭暨工作平等」最高榮譽等。

26 項「以科技擁抱愛」專案 為社福團體厚植軟實力 打造硬後盾

台灣大以科技公益為核心，2022 年累計發展 26 項公益專案，內容涵蓋科技教育、社區關懷，以及社會急難應變等多元面向，包括將程式教育扎根偏鄉的「Coding Fun 偏鄉玩程式」、提供萬名學子免費網路與外語電子書等資源的「數位苗圃」、遠距陪讀逾 1 千小時，啟發孩子英語學習力的「百齡果在線」，及助偏鄉學子遠距學習不中斷的「平板手機捐贈偏鄉」與「數位學習中心」等，2022 年共攜手 161 家公益團體，協助逾 7 萬名學子。台灣大以 ICT 核心技能，展開兩大數位倡議，包含以科技賦能地方創生團隊的「科技．夢想 +」，與攜手利害關係人，連續七年推動綠能倡議的「種福電計畫」，以科技擁抱愛的精神，為社會帶來新希望。