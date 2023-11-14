〈台股盤前〉市場多頭未露敗相 台積電還要領軍攀登高峰

台北股市昨日由台積電 (2330-TW) 及財報表現佳的個股領軍，指數進逼 17000 點，終場指數上漲 156.62 點，收在 16839.29 點，市場成交值增加到 2813.6 億元，市場專家認為，市場多頭仍未露敗相，電子股還是本波段主流族群，但高檔震盪可能加劇。

證券分析師黃漢成指出，由台股集中市場大盤的走勢來看，昨日集中市場指數開高走低並留下長長上影線，盤中突破 9 月 15 日的高點，但也顯示上檔壓力極大，但市場的資金則持續切入最新公布財報表現亮麗的個股，也是中小型個股輪動走勢出現。

黃漢成說，目前數值得留意的是 NB/PC 需求可能恢復，所可能帶動的半導體、IC 設計、PCB 及 EMS 廠營運回升。

就今天早晨收盤的美股主要指數來看，道瓊指數上漲 54.77 點，或 0.16%，收 34,337.87 點。那斯達克指數下跌 30.36 點，或 0.22%，收 13,767.74 點。標普 500 指數下跌 3.69 點，或 0.08%，收 4,411.55 點。費城半導體指數下跌 34.99 點，或 0.97%，收 3,556.74 點。

而對台灣電子股走勢具有指標意義的台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.05%。

昨日盤後的重要消息部分，集中市場三大法人外資、投信、自營商同步買超，合計買超 182.67 億元。自營商買超 18.22 億元，投信買超 5 億元，外資及陸資買超 159.45 億元。

玉晶光 (3406-TW) 公布 2023 年前三季營收 148.47 億元，稅後純益 1919 億元，每股純益 17.02 元。

長榮 (2603-TW) 2023 年前三季稅後純益為 320.43 億元，每股純益為 15.14 元。